English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ.. ಸರಣಿ ನಡೆಯುವಾಗಲೇ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಔಟ್, ಅಯ್ಯರ್‌ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭದ್ರ!

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ.. ಸರಣಿ ನಡೆಯುವಾಗಲೇ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಔಟ್, ಅಯ್ಯರ್‌ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭದ್ರ!

ಕಿವೀಸ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಸರಣಿಯನ್ನು 3-0 ದಿಂದ ಭಾರತ ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 26, 2026, 04:32 PM IST
  • ಕಿವೀಸ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ
  • T20 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿರುವ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌
  • ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು

Trending Photos

EPS 95: ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ.7,500 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ! ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು..
camera icon6
EPFO Pension 2026
EPS 95: ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ.7,500 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ! ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು..
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸ್ಟೌವ್‌ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು!
camera icon6
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸ್ಟೌವ್‌ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು!
ಅಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಈಗ ಕನ್ನಡದ ಪೇಮಸ್‌ ಸೀರಿಯಲ್‌ ನಟಿ.. ಸಕ್ಸಸ್‌ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಅಲ್ವಾ?
camera icon6
Radha Bhagavathi
ಅಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಈಗ ಕನ್ನಡದ ಪೇಮಸ್‌ ಸೀರಿಯಲ್‌ ನಟಿ.. ಸಕ್ಸಸ್‌ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಅಲ್ವಾ?
ವಿನ್ನರ್‌ ಆದ್ರೂ ವಿನಯತೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದ ಗಿಲ್ಲಿ! ಮತ್ತೇ ಪ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದ ಹಳ್ಳಿಹೈದ, ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
Gilli Nata
ವಿನ್ನರ್‌ ಆದ್ರೂ ವಿನಯತೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದ ಗಿಲ್ಲಿ! ಮತ್ತೇ ಪ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದ ಹಳ್ಳಿಹೈದ, ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ.. ಸರಣಿ ನಡೆಯುವಾಗಲೇ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಔಟ್, ಅಯ್ಯರ್‌ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭದ್ರ!

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ ಆಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಇನ್ನು ಎರಡು T20 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಕಿವೀಸ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂಜುರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂಜುರಿಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು ಉಳಿದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ ಇಲ್ಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಿವೀಸ್‌ ಜೊತೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಸೆಂಟರ್‌ ಆಫ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ಲೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ತರಬೇತಿ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ ಸಾಧಿಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಔಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಫೆಬ್ರುವರಿ 3 ರಿಂದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್‌ ಸೆಷನ್‌ನ್‌ಗೆ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಮರಳುವುದು ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ T20 ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್ಸ್‌.. ಅಗ್ರ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಾತ್ರ ಭಾರತದ ಈ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗೆ!

ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅವರು ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಜೊತೆ ನಡೆದಿರುವ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಉಳಿದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತಾ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ 3-0 ದಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ ಅಷ್ಟೇ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲದ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್‌ SA20 ಅಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ.. ಜೂ ಎಬಿಡಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ರೂ ಗೆಲುವು ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

tilak varma injuryTilak Varma ruled outShreyas Iyer vs New ZealandTilak Varma vs New ZealandTilak Varma New Zealand T20Is

Trending News