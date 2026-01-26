ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ.. ಸರಣಿ ನಡೆಯುವಾಗಲೇ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಔಟ್, ಅಯ್ಯರ್‌ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭದ್ರ!

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜೊತೆಗಿನ ಇನ್ನು ಎರಡು T20 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಕಿವೀಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂಜುರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು.
ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂಜುರಿಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು ಉಳಿದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಿವೀಸ್ ಜೊತೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ತರಬೇತಿ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಾಧಿಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಫೆಬ್ರುವರಿ 3 ರಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಷನ್ನ್ಗೆ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಮರಳುವುದು ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜೊತೆ ನಡೆದಿರುವ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಉಳಿದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತಾ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 3-0 ದಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ ಅಷ್ಟೇ.
