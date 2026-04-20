Tilak Verma maiden century in IPL: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಅಜೇಯ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ 200 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಇನ್ನು ರನ್ ಗಳಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ 16 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 15 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಜರಾತ್ನ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ 30ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಎದುರಾಳಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡವನ್ನು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆಟಗಾರರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕುಸಿದರೂ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರನ್ಗಳು ಹರಿದು ಬಂದವು. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಪನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಕೇವಲ 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 81 ರನ್ಗಳು ಹರಿದು ಬಂದವು.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು, 45 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 7 ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 101 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಕೊನೆ ಓವರ್ನ ಕೊನೆ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸೋ ಮೂಲಕ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಸೆಂಚುರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಎರಡೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರು 2023ರಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 103 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಮುಂಬೈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸನತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ ಇದ್ದು ಇವರು 2008ರಲ್ಲಿ ವಾಂಖೆಡೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 45 ಬಾಲ್ಗೆ ಸೆಂಚುರಿ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಐದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಲು ಬಂದು ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಐಪಿಎಲ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂದು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಐದನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಯೂಸಫ್ ಪಠಾಣ್, ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಡೇವಿಡ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಹಾಗೂ ಪುಣೆ ತಂಡದ ಬೆನ್ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಅವರು ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
