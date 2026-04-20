6, 6, 6, 6, 6, 6, 6; ಕೊನೆ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 21 ರನ್‌, IPL ನಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ‌

IPL ನಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದು ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಈ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 20, 2026, 10:41 PM IST
  • ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ
  • ಗುಜರಾತ್‌ ಟೈಟನ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್‌ ಸೆಂಚುರಿ
  • ವಿಕೆಟ್‌ ಉರುಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಎದೆ ಗುಂದದೆ‌ ತಿಲಕ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್

Pic credit: MI

Tilak Verma maiden century in IPL: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಅಜೇಯ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ 200 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಇನ್ನು ರನ್‌ ಗಳಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ 16 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 15 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಗುಜರಾತ್‌ನ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್‌ 30ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್‌ ಟೈಟನ್ಸ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಅವರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಎದುರಾಳಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡವನ್ನು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ಆಟಗಾರರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಕುಸಿದರೂ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರನ್‌ಗಳು ಹರಿದು ಬಂದವು.‌ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಪಾರ್ಟನರ್‌ಶಿಪನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಕೇವಲ 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 81 ರನ್‌ಗಳು ಹರಿದು ಬಂದವು. 

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಅವರು, 45 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 7 ಸೂಪರ್‌ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 101 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಕೊನೆ ಓವರ್‌ನ ಕೊನೆ ಬಾಲ್‌ ಅನ್ನು ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸೋ ಮೂಲಕ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಸೆಂಚುರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗುಜರಾತ್‌ ಟೈಟನ್ಸ್‌ ಜೊತೆ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಎರಡೇ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರು 2023ರಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 103 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೆಸರು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತೆ.. IPL ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಭವಿಷ್ಯ! 

ಮುಂಬೈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸನತ್‌ ಜಯಸೂರ್ಯ ಇದ್ದು ಇವರು 2008ರಲ್ಲಿ ವಾಂಖೆಡೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 45 ಬಾಲ್‌ಗೆ ಸೆಂಚುರಿ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್‌ ಐದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಮಾಡಲು ಬಂದು ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಎಂದು ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಐದನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬಂದು ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಯೂಸಫ್‌ ಪಠಾಣ್‌, ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಡೇವಿಡ್‌ ಮುಲ್ಲರ್‌ ಹಾಗೂ ಪುಣೆ ತಂಡದ ಬೆನ್‌ಸ್ಟೋಕ್ಸ್‌ ಅವರು ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಂದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ಮರಣ ಹೋರಾಟ, ಮಗ IPL ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ.. ಆದರೂ ಅಪ್ಪಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ! 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

