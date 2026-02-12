ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯವಾಡಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಿಸಿಬಿ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಮೊದಲೇ ನಿಗದಿಯಂತೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ಗೆ ಬೆವರಿಳಿಸಿದ್ದ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು, T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುತ್ತೇನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಇತ್ತು. ಇಂಜುರಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದು ವರ್ಲ್ಡ್ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಲು ಸಿದ್ಧ. ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಬಳಿಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆದಿದೆ. ಪಾಕ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2025ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇವಲ 20 ರನ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವೇಳೆ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತಿಲಕ್, 53 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಫೋರ್ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 69 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಘಾ ನೇತೃತ್ವದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಯುಎಸ್ಎ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿರುವ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಮೀಬಿಯಾ ಜೊತೆ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಟೀಮ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ಯುಎಸ್ಎ ಜೊತೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿದೆ.
