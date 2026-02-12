English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  T20 WC; ಪಾಕ್‌ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್..‌ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ ನೆನಪಿಸಿದ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ!

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಇದೇ ಫೆಬ್ರುವರಿ 15 ರಂದು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯವಾಡಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 12, 2026, 01:43 PM IST
  • ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್‌ಗೆ ಬೆವರಿಳಿಸಿದ್ದ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ
  • T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ
  • 2025ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದ್ದ ತಿಲಕ್‌

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಡಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯವಾಡಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಿಸಿಬಿ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಮೊದಲೇ ನಿಗದಿಯಂತೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್‌ಗೆ ಬೆವರಿಳಿಸಿದ್ದ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಅವರು, T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಡುತ್ತೇನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಇತ್ತು. ಇಂಜುರಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದು ವರ್ಲ್ಡ್‌ಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಲು ಸಿದ್ಧ. ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಬಳಿಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆದಿದೆ. ಪಾಕ್‌ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

2025ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇವಲ 20 ರನ್‌ಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವೇಳೆ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ತಿಲಕ್‌, 53 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಫೋರ್ 4 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 69 ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.     

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಇವತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಘಾ ನೇತೃತ್ವದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಯುಎಸ್‌ಎ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿರುವ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ನಮೀಬಿಯಾ ಜೊತೆ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಟೀಮ್‌ ಈಗಾಗಲೇ ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಹಾಗೂ ಯುಎಸ್‌ಎ ಜೊತೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಟೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Tilak VarmaIndia vs Pakistan MatchTilak Varma vs PakistaT20 World Cup 2026India vs Pakistan

