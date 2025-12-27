ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೂ ಮೊದಲೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್ (ಬಿಬಿಎಲ್)ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆತಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ತಂಡಕ್ಕೂ ಬೇಸರದ ಸುದ್ದಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಬಾರ್ಟ್ ಹರಿಕೇನ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಅವರು ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 28 ಎಸೆತಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಡೇವಿಡ್ 42 ರನ್ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದ್ದರು. ಪರ್ತ್ ಸ್ಕಾರ್ಚರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ರನ್ಗಾಗಿ ಓಡುವಾಗ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಮಂಡಿರಜ್ಜು (Hamstring) ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ.
ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟೀಮ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಅವರು ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಡೇವಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಟ್ ಆಗಲು ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿಗೂ ಇದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿಯಾದರೂ ಐಪಿಎಲ್ ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಮುಖರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ, ಸ್ಮೂತ್ ಆಂಡ ಸ್ಪೀಡ್ ರಿಕವರಿ ಆಗು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
