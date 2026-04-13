ದಿಢೀರ್ ಚೆಂಡು ಬದಲಿಸಿದ ಅಂಪೈರ್​!.. ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್​ಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ

Tim david irritated umpire: ಐಪಿಎಲ್‌ 20ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು,18ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯದ ಎಸೆತವನ್ನು ಟಿಮ್‌ ಡೇವಿಡ್‌ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗೆ ಭಾರಿಸಿದ ವೇಳೆ ಅಂಪೈರ್‌ ದಿಢೀರ್‌ ಚೆಂಡನ್ನು ಬದಲಿಸಿದ್ದರು.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 13, 2026, 11:16 AM IST
ಎರಡೂ ಹುಬ್ಬು ಕೂಡಿರುವ ಜನರು ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವರ ಸ್ವಭಾವವೇ ಸಖತ್‌ ಡಿಫರೆಂಟ್‌
camera icon5
ಎರಡೂ ಹುಬ್ಬು ಕೂಡಿರುವ ಜನರು ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವರ ಸ್ವಭಾವವೇ ಸಖತ್‌ ಡಿಫರೆಂಟ್‌
ಕಿಂಗ್‌ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಚ್‌ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
ಕಿಂಗ್‌ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಚ್‌ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
camera icon5
ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
AI ಚಾಟ್ ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಡೇಟಾ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು..! ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon6
ದಿಢೀರ್ ಚೆಂಡು ಬದಲಿಸಿದ ಅಂಪೈರ್​!.. ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್​ಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ

Tim david irritated umpire: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದಾಗ ಬದಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಅಂಪೈರ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದರು.

18ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ನಂತರ ಚೆಂಡು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಂಪೈರ್‌ಗಳು ಚೆಂಡನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಹೊಸ ಚೆಂಡನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಬದಲಿ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ತಂದಾಗ, ಡೇವಿಡ್ ಅದನ್ನು ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅಂಪೈರ್‌ಗಳಾದ ವೀರೇಂದ್ರ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪಾನಂದ್ ಕಣ್ಣೂರ್ ಅವರು ಚೆಂಡನ್ನು ಮರಳಿ ನೀಡುವಂತೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದರೂ ಡೇವಿಡ್ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಂಪೈರ್‌ಗಳು ಡೇವಿಡ್‌ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ವಾಪಸ್ಸ್‌ ನೀಡಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಮ್ಮ ಸೋಲಿಗೆ ಇವರೇ ಕಾರಣವೆಂದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ!.. ಅವರದ್ದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ MIಯನ್ನ ಬಗ್ಗುಬಡಿದ RCB

ಮುಂಬೈನ ವಾಖೆಂಡೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಔಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಚೆಂಡು ಒದ್ದೆಯಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಪೈರ್‌ಗಳು ನಿಯಮದಂತೆ ಹಳೆಯ ಚೆಂಡಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ತರಿಸಿ ಹೊಸ ಚೆಂಡನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದು ಬೌಲ್‌ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿದರು.. ಅದೇ ವೇಳೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಟಿಮ್‌ ಡೇವಿಡ್‌ ಓಡಿ ಬಂದು ಅಂಪೈರ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಾಲನ್ನೇ  ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ಅದರ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ತೂಕವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ತಿರುಗಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು.

ಅಂಪೈರ್ ಸ್ವರೂಪಾನಂದ್ ಕಣ್ಣೂರ್ ಅವರು ಹೇಯ್‌ ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ ಅಗುತ್ತಿದೆ ಚೆಂಡನು ಕೊಡಿ ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿದರು. ಟಿಮ್‌ ಡೇವಿಡ್‌ ಮಾತ್ರ ಡೇವಿಡ್ ಚೆಂಡಿನ ಆಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಚೆಂಡನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದರು. 

ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಅಂಪೈರ್‌ಗಳಾದ ಸ್ವರೂಪಾನಂದ್ ಮತ್ತು ವೀರೇಂದರ್ ಶರ್ಮಾ ಟಿಮ್‌ ಡೇವಿಡ್‌ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಡೇವಿಡ್‌ಗೆ ಮೈದಾನದ ಶಿಸ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಟಿಮ್‌ ಡೇವಿಡ್‌ ಏನೋ ನಿಂದು ಅನ್ನೋ ತರ ನಗು ಬೀರಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯ ಟಿಮ್‌ಡೇವಿಡ್‌ ಪದೇ ಪದೇ ಚೆಂಡನ್ನೂ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡುವ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಸ್ಯವಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ, ಚೆಂಡು ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಳಿಕ, ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯ 2 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಕಲೆಹಾಕಿರುವುದು ಕೇವಲ 23 ರನ್​ಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಹಿನ್ನಲೆ ಟಿಮ್‌ ಡೇವಿಡ್‌ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ಫಿಲಿಪ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಬ್ಬರ!.. ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ

 

 

 

 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Tim DavidUmpiresIPL 2026Rohit sarmaMI vs RCB

