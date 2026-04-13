Tim david irritated umpire: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದಾಗ ಬದಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗಳಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದರು.
18ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ನಂತರ ಚೆಂಡು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಚೆಂಡನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಹೊಸ ಚೆಂಡನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಬದಲಿ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ತಂದಾಗ, ಡೇವಿಡ್ ಅದನ್ನು ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅಂಪೈರ್ಗಳಾದ ವೀರೇಂದ್ರ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪಾನಂದ್ ಕಣ್ಣೂರ್ ಅವರು ಚೆಂಡನ್ನು ಮರಳಿ ನೀಡುವಂತೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದರೂ ಡೇವಿಡ್ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಡೇವಿಡ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ವಾಪಸ್ಸ್ ನೀಡಿದರು.
ಮುಂಬೈನ ವಾಖೆಂಡೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಔಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಚೆಂಡು ಒದ್ದೆಯಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ನಿಯಮದಂತೆ ಹಳೆಯ ಚೆಂಡಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ತರಿಸಿ ಹೊಸ ಚೆಂಡನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದು ಬೌಲ್ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿದರು.. ಅದೇ ವೇಳೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಓಡಿ ಬಂದು ಅಂಪೈರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಾಲನ್ನೇ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ಅದರ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ತೂಕವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ತಿರುಗಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು.
ಅಂಪೈರ್ ಸ್ವರೂಪಾನಂದ್ ಕಣ್ಣೂರ್ ಅವರು ಹೇಯ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ ಅಗುತ್ತಿದೆ ಚೆಂಡನು ಕೊಡಿ ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿದರು. ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಡೇವಿಡ್ ಚೆಂಡಿನ ಆಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಚೆಂಡನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದರು.
ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಅಂಪೈರ್ಗಳಾದ ಸ್ವರೂಪಾನಂದ್ ಮತ್ತು ವೀರೇಂದರ್ ಶರ್ಮಾ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಡೇವಿಡ್ಗೆ ಮೈದಾನದ ಶಿಸ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಏನೋ ನಿಂದು ಅನ್ನೋ ತರ ನಗು ಬೀರಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯ ಟಿಮ್ಡೇವಿಡ್ ಪದೇ ಪದೇ ಚೆಂಡನ್ನೂ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡುವ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಸ್ಯವಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ, ಚೆಂಡು ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಳಿಕ, ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕಲೆಹಾಕಿರುವುದು ಕೇವಲ 23 ರನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಹಿನ್ನಲೆ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.
