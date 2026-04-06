ಕೇವಲ 1 ಒಂದು ರನ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್..! ಇಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಥೆನೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು

Tim David records : ಭಾನುವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಅಜೇಯ 70 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದರು. ಕೇವಲ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 70 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು.
8 ಸಿಕ್ಸರ್, 3 ಬೌಂಡರಿ - ಮೈದಾನದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಚೆಂಡು : ಡೇವಿಡ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಸಿಡಿದ ಎಂಟು ಭೀಕರ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ತಲುಪಿದವು. ಅವರ ಈ ಅಬ್ಬರದ ಆಟದಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 250 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿತು.
ಒಂದೇ ಒಂದು ರನ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ : ಪುರುಷರ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 15 ನೇ ಓವರ್ ನಂತರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬರುವ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲೆ ಡೇನಿಯಲ್ಸ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು 2022 ರಲ್ಲಿ ಸಸೆಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 71 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಕೋರ್ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಅವರ 70 ರನ್ ಆಗಿದೆ.
ಸಿಎಸ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 43 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ : ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 207 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಬೌಲರ್ಗಳ ಬೌಲ್ ದಾಳಿಗೆ 43 ರನ್ಗಳ ದೊಡ್ಡ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿತು.
ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ಗೆ ಡೇವಿಡ್ ಶಹಬ್ಬಾಸ್ ಗಿರಿ : ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಡೇವಿಡ್, ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಎಂದು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಸಹಜ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.