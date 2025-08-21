English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಕೋಚ್‌ ಗಂಭೀರ್​ರಿಂದ ಹೊಸ ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ ಟೆಸ್ಟ್​​! ಇದನ್ನು ಪಾಸಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ... ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೇರ ಹೊರಕ್ಕೆ!

Bronco Fitness Test: ಆಡ್ರಿಯನ್ ಲೆ ರೌಕ್ಸ್ ವೇಗದ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಜಿಮ್‌ನತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವ ಬದಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಓಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 21, 2025, 05:34 PM IST
    • ಬಿಸಿಸಿಐ ರಗ್ಬಿ ಶೈಲಿಯ ಬ್ರಾಂಕೊ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ
    • ಬ್ರಾಂಕೊ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದರೇನು?
    • ಬ್ರಾಂಕೊ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು?

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಕೋಚ್‌ ಗಂಭೀರ್​ರಿಂದ ಹೊಸ ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ ಟೆಸ್ಟ್​​! ಇದನ್ನು ಪಾಸಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ... ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೇರ ಹೊರಕ್ಕೆ!

Bronco Fitness Test for Indian Cricketers: ಭಾರತದ ಅಗ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಏರೋಬಿಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಬಿಸಿಸಿಐ ರಗ್ಬಿ ಶೈಲಿಯ ಬ್ರಾಂಕೊ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯು 20 ಮೀ, 40 ಮೀ ಮತ್ತು 60 ಮೀ ಬಹುಶಟಲ್ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಲಹೆಯು ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ತರಬೇತುದಾರ ಆಡ್ರಿಯನ್ ಲೆ ರೌಕ್ಸ್ ಅವರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ-20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ಆಡ್ರಿಯನ್ ಲೆ ರೌಕ್ಸ್ ವೇಗದ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಜಿಮ್‌ನತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವ ಬದಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಓಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ನಂತರ ಈ ಸಲಹೆ ಬಂದಿದೆ. ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್-ಆಂಡರ್ಸನ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಿರಾಜ್‌ ಅವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಕೆಲವು ವೇಗದ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಮಟ್ಟ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ (BCCI) ಹೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉನ್ನತ ಆಟಗಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ರಾಂಕೊ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಈಗಾಗಲೇ ಉನ್ನತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾಗಿ ಯೋ-ಯೋ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು 2 ಕಿಮೀ ಟೈಮ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.

ಬ್ರಾಂಕೊ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದರೇನು?
ಬ್ರಾಂಕೊ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಆಟಗಾರನು 20 ಮೀಟರ್ ಶಟಲ್ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಅವನು 40 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು 60 ಮೀಟರ್ ಓಡುತ್ತಾನೆ, ಅದು ಒಂದು ಸೆಟ್. ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನು ಅಂತಹ ಐದು ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಒಟ್ಟು 1,200 ಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಮ. ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಬ್ರಾಂಕೊ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು 6 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು.

ಬ್ರಾಂಕೊ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು?
"ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಕೊ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಒಪ್ಪಂದದ ಆಟಗಾರರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಮಾನದಂಡಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬ್ರಾಂಕೊ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಓಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಟಗಾರರು ಹೆಚ್ಚು ಓಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ."

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 500 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದೇ ಪಂಚಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಮಳೆ ಬೀಳಲಿದೆ! ಬೆನಕನ ವರದಿಂದ ನೆರವೇರಲಿದೆ ಬಹುದಿನದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಸೆ

ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಮಾನದಂಡ 8 ನಿಮಿಷ 15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು, ವಿಕೆಟ್‌ಕೀಪರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳಿಗೆ ಇದು 8 ನಿಮಿಷ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು. ಯೋ-ಯೋ ಪರೀಕ್ಷೆಯು 20 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಮಾರ್ಕರ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿ 40 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ನಡುವೆ 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ವಿರಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಯೋ-ಯೋ ಮಟ್ಟವನ್ನು 17.1 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

 

