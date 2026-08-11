Toby Albert hits 6 sixes in 6 balls: 2007ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವೇಗಿ ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಬ್ರಾಡ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ, ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 24 ವರ್ಷದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಟಗಾರ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೇಶಿಯ ಏಕದಿನ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ, ಹ್ಯಾಂಪ್ಶೈರ್ನ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಟೋಬಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಅವರು ಸಸೆಕ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟೋಬಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಗಲೇ 15 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದವು. 43ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ 6 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ನಾಂಟೆಸ್ ಊಸ್ತುಯಿಜೆನ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ಓವರ್ನ ಮೂರನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪಡೆದು ಓಲಿ ಕಿರ್ಟ್ಲಿ ಅವರ ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸತತ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ಗೆ ಸೇರಿತು.
ಸಸೆಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಅವರು ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 6 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ODI ಕಪ್ನ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕವಾಗಿದೆ. ಆಲ್ಬರ್ಟ್ 37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು 5 ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದ 86 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 380ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು.
ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಅವರ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾದ ಅಲಿ ಓರ್ ಅವರ 105 ಮತ್ತು ಬೆನ್ ಮೇಸ್ ಅವರ 109 ರನ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಹ್ಯಾಂಪ್ಶೈರ್ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 383 ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಹ್ಯಾಂಪ್ಶೈರ್ನ ODI ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ಗಳ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು ಬಂದ ಸಸೆಕ್ಸ್ ಕೇವಲ 332 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ಹ್ಯಾಂಪ್ಶೈರ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 51 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.