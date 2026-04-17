ಇಂದು KKR vs GT ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕದನ : ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ 'ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ' ಪಂದ್ಯ

KKR vs GT prediction : ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ನೇತೃತ್ವದ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡ ಪ್ರಸಕ್ತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ. ಆಡಿದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿರುವ ತಂಡವು ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾದ ಸಮತೋಲನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅವರಂತಹ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರರು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನು ನಂಬಿಕಸ್ತ ಆಟಗಾರರಾದ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಮಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ ಮೌನವಾಗಿರುವುದು ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್ ಅವರನ್ನು ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗವು ರಹಾನೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದು ತಂಡದ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL 2026: ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರಾನ್-ಅಯ್ಯರ್ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಮುಂಬೈ; ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ!
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಕೆಕೆಆರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದರೆ, ಯುವ ಬೌಲರ್ಗಳಾದ ವೈಭವ್ ಅರೋರಾ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ತ್ಯಾಗಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರಿಂದ ಇಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜಿಟಿಗೆ ಸತತ ಮೂರನೇ ಜಯದ ಗುರಿ : ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡವು ಭರ್ಜರಿ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದೆ. ನಾಯಕ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅನುಭವೀ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮರಳಿರುವುದು ತಂಡದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ವೇಗ ಮತ್ತು ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸ್ಪಿನ್ ಜಾಲ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಕಂಗಾಲು ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ - ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ (GT): ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ಸಿ), ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ (ಡಬ್ಲ್ಯೂಕೆ), ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ರಾಹುಲ್ ತೆವಾಟಿಯಾ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ರಶೀದ್ ಖಾನ್, ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ, ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ. (ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್)
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (KKR): ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ (ಸಿ), ಫಿನ್ ಅಲನ್ / ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್, ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್, ಅಂಗ್ಕ್ರಿಶ್ ರಘುವಂಶಿ, ಕ್ಯಾಮೆರಾನ್ ಗ್ರೀನ್, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ರಮಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ರೋವ್ಮನ್ ಪೊವೆಲ್, ಅನುಕೂಲ್ ರಾಯ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ತ್ಯಾಗಿ, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. (ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್: ವೈಭವ್ ಅರೋರಾ)