  • RCBಗೆ ಮಾರಕ ಆಗ್ತಾರಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ!.. ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡಿಗನೇ ವಿಲನ್‌

RCBಗೆ ಮಾರಕ ಆಗ್ತಾರಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ!.. ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡಿಗನೇ ವಿಲನ್‌

Today ipl match prasidh krishna vilan for Rcb: ಇಂದು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬೌಲರ್‌ ಕನ್ನಡಿಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಾರಕ ಆಗ್ತಾರ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆಡಿ ಬೆಳೆದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೋಡಿ ಮಾಡಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 24, 2026, 04:17 PM IST
  • ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಆಯ್ತು ಈಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್‌ ಕೃಷ್ಣ ಸರದಿ
  • RCBಗೆ ವಿಲನ್‌ ಆಗ್ತಾರ ಕನ್ನಡಿಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್‌ ಕೃಷ್ಣ

RCBಗೆ ಮಾರಕ ಆಗ್ತಾರಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ!.. ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡಿಗನೇ ವಿಲನ್‌

Today ipl match between RCB and GT: ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌ಗೆ ಗುಜರಾತ್‌ನ ಬೆಂಕಿ-ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ನ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡೋಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ವಿಲನ್‌ ಆದರು. ಇಂದಿನ  ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯನ್ನ ವೇಗಿನ ಕನ್ನಡಿಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್‌ ಕ್ಯಾಪ್‌ ಗೆದಿದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್‌ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು  ಆಡಿದ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೇ 12 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನ ಬೇಟೆಯಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ  ವೆರಿಯೇಷನ್ ಎಸೆತಗಳಿಂದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ ಕಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸದ್ಯ ಆಡಿ ಬೆಳೆದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ 34 ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಅಬ್ಬರದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡವು ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದರೂ ಮತ್ತೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಿದ್ದ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವು ಸತತ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ, ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ 99 ರನ್‌ಗಳಿಂದಸೋತಿತು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಮೂರು ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಮೂರು ಸೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಗುಜರಾತ್‌ನ ಟೈಟಾನ್ಸ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬೌಲರ್‌ ಕನ್ನಡಿಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಾರಕ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಐಪಿಎಲ್‌ 2026ರಲ್ಲಿ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅವರ ನಿಧಾನ ಬೌನ್ಸರ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಭಾನುವಾರ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು, ಈ ಬಾರಿ ಭಾನುವಾರ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿತು.

ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ (ಜಿಟಿ) ತಂಡವು ಪ್ರಸಿಧ್ ಅವರನ್ನು 9.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಅವರು ಎಂಐ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. 197 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಐ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರು, ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಂದ್ಯದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸಿಧ್ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎಸೆದು ತಿಲಕ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು 4.50 ರ ಎಕಾನಮಿ ರೇಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ 2/18 ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಸಿದರು.

 ಇಂದು ಗುಜರಾತ್‌ನ ಟೈಟಾನ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾರಕ ಆಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ತಲೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.. ಇತ್ತ ರೆಡ್‌ ಆರ್ಮಿ ಕನ್ನಡಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ರಶೀದ್‌ ಖಾನ್‌ ಹಾಗೂ ಸೂರಜ್‌ ಬಾಲ್‌ ಎದುರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಆರು ಬಾರಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿವೆ. ಈ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚೇಸಿಂಗ್ ತಂಡ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಪಿಚ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಗುರಿ 146-175 ರ ನಡುವೆ ಇರುವಂತೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಪಂದ್ಯವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಭವಿಷ್ಯ
ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ (ನಾಯಕ), ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ರೊಮಾರಿಯೋ ಶೆಫರ್ಡ್, ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್, ಸುಯಾಶ್ ಶರ್ಮಾ, ರಾಸಿಕ್ ಸಲಾಮ್‌ದಾರ್.

ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡದ ಭವಿಷ್ಯ
ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ನಾಯಕ), ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್, ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರಾ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ರಾಹುಲ್ ತೆವಾಟಿಯಾ, ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ರಶೀದ್ ಖಾನ್, ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಆರ್. ಸಾಯಿ ಕಿಶೋರ್ / ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್.

ಕನ್ನಡಿಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ . ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅವರ ನಿಧಾನ ಬೌನ್ಸರ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಮೂರು ರಾತ್ರಿಗಳ ನಂತರ, ಅವರು 28 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.ಸದ್ಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್‌ ಕೃಷ್ಣ ಆಡಿ ಬೆಳೆದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

