2025 ವರ್ಷ ಮುಗಿಯುತ್ತ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಜನರೆಲ್ಲಾ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿರೋ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇ ನೋಡುವುದಾರೆ ಈ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಸಿಡಿಸಿರೋ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಟಾಪ್- 5 ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಡಿಐ ನಾಯಕ 26 ವರ್ಷದ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರು ಈ ವರ್ಷ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿರೋ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋ ಯುವ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಆಡಿರುವ 35 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಏಳು ಸೆಂಚುರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂರು ಹಾಫ್ಸೆಂಚುರಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಪಟ್ಟು 1,764 ರನ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು. ಈ ವರ್ಷ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಒಟ್ಟು 24 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶತಕಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದು ಐದು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,180 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್, ಓಪನರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರು ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 14 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ನಾಲ್ಕು ಅಮೋಗವಾದಂತಹ ಶತಕಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂರು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು 916 ರನ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅನುಭವಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ 2025ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 20 ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಿಂದ 870 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಭರವಸೆಯ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಐಸಿಸಿ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲೂ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಡೇಜಾ ನಂಬರ್-1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದವರ ಪೈಕಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 21 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಐದು ಅರ್ಧಶತಕಗಳು, ಒಂದು ಸೆಂಚುರಿಯಿಂದ 859 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
