English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಈ ವರ್ಷ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿರೋ ಭಾರತದ ಟಾಪ್-‌ 5 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ಸ್‌.. ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬ್ಯಾಟರ್‌?

ಈ ವರ್ಷ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿರೋ ಭಾರತದ ಟಾಪ್-‌ 5 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ಸ್‌.. ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬ್ಯಾಟರ್‌?

ಈ ವರ್ಷ ಮುಗಿಯುತ್ತ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೇ 2025ರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಯಾರು?.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 25, 2025, 10:51 PM IST
  • ಸದ್ಯ ಇಂಜುರಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ನಾಯಕ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌
  • ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ ಈ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ?
  • ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಅವರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ಚತುರ್ಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ.. 6 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು.. ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ
camera icon6
Chaturgrahi yoga
ಚತುರ್ಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ.. 6 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು.. ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ
ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಏನಾಯಿತು.. ಬ್ಯೂಟಿ ಮೃಣಾಲ್‌ ಠಾಕೂರ್‌ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ? ‌
camera icon5
ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಏನಾಯಿತು.. ಬ್ಯೂಟಿ ಮೃಣಾಲ್‌ ಠಾಕೂರ್‌ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ? ‌
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರೆಕಾಳು ತಿನ್ನಬೇಕೋ, ತಿನ್ನಬಾರದೋ.. ಹೃದಯ, ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾ, ಕೆಟ್ಟದಾ?
camera icon5
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರೆಕಾಳು ತಿನ್ನಬೇಕೋ, ತಿನ್ನಬಾರದೋ.. ಹೃದಯ, ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾ, ಕೆಟ್ಟದಾ?
ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಾರಿಸಿರೋ ಟಾಪ್-‌ 5 ಶತಕಗಳು.. ಎರಡು ಬಾರಿ ದ್ವಿಶತಕ ಮಿಸ್‌ ಆಗಿರೋ ಯಂಗ್‌ಸ್ಟರ್‌
camera icon5
ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಾರಿಸಿರೋ ಟಾಪ್-‌ 5 ಶತಕಗಳು.. ಎರಡು ಬಾರಿ ದ್ವಿಶತಕ ಮಿಸ್‌ ಆಗಿರೋ ಯಂಗ್‌ಸ್ಟರ್‌
ಈ ವರ್ಷ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿರೋ ಭಾರತದ ಟಾಪ್-‌ 5 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ಸ್‌.. ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬ್ಯಾಟರ್‌?

2025 ವರ್ಷ ಮುಗಿಯುತ್ತ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಜನರೆಲ್ಲಾ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಡಿರೋ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇ ನೋಡುವುದಾರೆ ಈ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿರೋ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಟಾಪ್-‌ 5 ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಡಿಐ ನಾಯಕ 26 ವರ್ಷದ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಅವರು ಈ ವರ್ಷ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿರೋ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿರೋ ಯುವ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌, ಆಡಿರುವ 35 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಏಳು ಸೆಂಚುರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂರು ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಪಟ್ಟು 1,764 ರನ್‌ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಅವರು. ಈ ವರ್ಷ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಅವರು ಒಟ್ಟು 24 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶತಕಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದು ಐದು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,180 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್‌, ಓಪನರ್‌ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ ಅವರು ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 14 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ ನಾಲ್ಕು ಅಮೋಗವಾದಂತಹ ಶತಕಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂರು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು 916 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಅನುಭವಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ 2025ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 20 ಮ್ಯಾಚ್‌ಗಳಿಂದ 870 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಭರವಸೆಯ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಐಸಿಸಿ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲೂ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಡೇಜಾ ನಂಬರ್-‌1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ; KL ರಾಹುಲ್‌ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.. ಕನ್ನಡಿಗನಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಲು ಮ್ಯಾನೇಜ್​ಮೆಂಟ್ ಬಿಗ್‌​ ಪ್ಲಾನ್

ಭಾರತದ ಯಂಗ್‌ ಅಂಡ್‌ ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್‌ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದವರ ಪೈಕಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 21 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಐದು ಅರ್ಧಶತಕಗಳು, ಒಂದು ಸೆಂಚುರಿಯಿಂದ 859 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ; ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಾರಿಸಿರೋ ಟಾಪ್-‌ 5 ಶತಕಗಳು.. ಎರಡು ಬಾರಿ ದ್ವಿಶತಕ ಮಿಸ್‌ ಆಗಿರೋ ಯಂಗ್‌ಸ್ಟರ್‌
  

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

KL RahulAbhishek SharmaYashasvi JaiswalRavindra jadejaStar Indian opener

Trending News