IPLಗೂ ಮೊದಲೇ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋ ಟಾಪ್-‌ 5 ಆಟಗಾರರು

ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟಿ20 ಟ್ರೋಫಿಯ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ವಿರುದ್ಧ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಕಪ್ಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮರೆಯಾಗಿದ್ದ ಇಶನ್ ಕಿಶನ್ರಂತಹ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.
ಜಾರ್ಖಂಡ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಇಶನ್ ಕಿಶನ್ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟಿ20 ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ 197.32 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಿಂದ 517 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 45 ಬಾಲ್ಗೆ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿರೋದು ವಿಶೇಷ. ಈ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಶನ್ ಎರಡು ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಬಿಲಿಷ್ಠ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಎಂದರೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ್ ರಾಯ್, ಎಸ್ಎಂಎಟಿ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 300 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ 18 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 95 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣರಾದರು.
ಹರಿಯಾಣದ ಅಂಕಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದು 172.30 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿ ಐದು ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ 448 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹರಿಯಾಣ ತಂಡವನ್ನು ನಾಯಕನಾಗಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು.
ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸಲೀಲ್ ಅರೋರ 198.88 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 358 ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾರ್ಖಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 45 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 125 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ತಂಡ 1.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿ ಸಲೀಲ್ ಅರೋರರನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಫುಲ್ ಬೌಲರ್ ಎಂದರೆ ಅದು ರಾಜಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ. 10 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 22 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ 90 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ವೇಗಿ ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ.
