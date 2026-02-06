ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ವೀರ.. ಇವರೇ ನೋಡಿ ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ! ಈತನ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹1,450 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ..

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆಸ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಎಂದು ನೋಡೋಣ..
ಅಜಯ್ ಜಡೇಜಾ.. ಅಜಯ್ ಜಡೇಜಾ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ, ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ₹1450 ಕೋಟಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರಿಗೆ ರಾಜಮನೆತನದ ವಂಶಾವಳಿಯೂ ಇದೆ. ಅವರು ಜಾಮ್ನಗರ ರಾಜಮನೆತನದ ವಂಶಸ್ಥರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಭಾರತವನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಲು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕುತಂತ್ರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತೊಂದು ಪಿತೂರಿ! ಬಯಲಾಯ್ತು ಒಳಸಂಚು..
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್..ಭಾರತ ರತ್ನ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್.. ಸುಮಾರು ₹1400 ಕೋಟಿ ಸಂಪತ್ತು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ, ಅವರು ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಸಚಿನ್ ಈ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳ ಮೂಲಕ.
ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ.. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ₹1060 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಪರ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ.. ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹1050 ಕೋಟಿ. ಅವರು ಬಿಸಿಸಿಐ A+ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿಗೆ ₹18 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಅಪಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಭಾರತವನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಲು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕುತಂತ್ರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತೊಂದು ಪಿತೂರಿ! ಬಯಲಾಯ್ತು ಒಳಸಂಚು..
ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್.. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹350 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಮೆಂಟರಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ಎರಡು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ₹291 ಕೋಟಿ. ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ₹265 ಕೋಟಿ. ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ₹160-260 ಕೋಟಿ. ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ₹215 ಕೋಟಿ. ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ₹214 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿರುವ ಈ ಜನರು ವ್ಯಾಪಾರ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.