English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
RCB ಮ್ಯಾಚ್ ವೇಳೆ ಟಫ್ ರೂಲ್ಸ್ : ಈ ನಿಯಮ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್‌ ಕ್ರಮ ಖಂಡಿತ

IPL 2026 RCB : ಐಪಿಎಲ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಕಾಲ್ತುಳಿತದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈ ಬಾರಿ ಭಾರೀ ಇಟ್ಟುನಿಟ್ಟುವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದ್ಕಡೆ ಕಾಲ್ತುಳಿದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ ಹನ್ನೊಂದು ಜನ್ರಿಗೆ ಆರ್ ಸಿಬಿ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೆಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 24, 2026, 06:43 PM IST
    • Rcb ಮ್ಯಾಚ್ ವೇಳೆ ಟಫ್ ರೂಲ್ಸ್..
    • ಟಿಕೆಟ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕಡೆ ಎಂಟ್ರಿ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಟಿಕೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಮೆಟ್ರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ..!
    • ಕಾಲ್ತುಳಿದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ..!
    • ಜೆರ್ಸಿ ನಂ 11, ಹನ್ನೊಂದು ಸೀಟ್ ಗಳು ಮೀಸಲು, ಇದು ಆರ್ ಸಿಬಿಯ ಸಂತಾಪ..!

Trending Photos

ಬೆಂಗಳೂರು : ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 28ರಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ ಹಬ್ಬ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.ಜೂನ್ 4ರಂದು ನಡೆದ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ದುರಂತದ ಬಳಿಕ ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಶುರುವಾಗ್ತಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಡೆದ ಕಾಲ್ತುಳಿತದ ದುರಂತದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈ ಬಾರಿ ಭಾರಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ..  ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ..

Add Zee News as a Preferred Source

ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಟಿಕೆಟ್ ಫ್ರೀ ಇರಲಿದ್ದು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದಾದ್ರೂ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬಹುದು.ಪಂದ್ಯದ ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ,ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಹಾಗೂ ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ನಡುವೆ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸೋಕೆ ಅಂತಾ ಪ್ರತಿ 3 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಟ್ರೋ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 28 ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸಿಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯಗಳು ಆರಂಭವಾಗುವ 4 ಗಂಟೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಗೇಟ್‌ಗಳು ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗಲಿದ್ದು, ಮುಂಚೆಯೇ ಬರಬೇಕು.

ಇನ್ನು ​ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಕೇವಲ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.​ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದವರು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಶೇಖಡಾ ಎಂಭತ್ತರಷ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇದ್ದು, ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಟ್ರಿ.​ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಹೇಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು..? ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಆರ್ ಸಿಬಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.ಇನ್ನು ಟಿಕೆಟ್ ಇದ್ದೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಟ್ರಿ. ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಬಳಿ ಸುಳಿಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಕಮಿಷನರ್ ಸೀಮಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು.. ಐಪಿಎಲ್ 18ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ದುರಂತದ ಕಹಿ ಇನ್ನೂ ಮಾಸಿಲ್ಲ.ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿದ್ದ 11 ಮಂದಿ ಯುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡವಾಗಿ ಅದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ತನ್ನ ಆಟ ಆರಂಭಿಸ್ತಿದೆ.  ಹೀಗಾಗಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆ ಮೃತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ.ಶನಿವಾರ ನಡೀತಿರೋ ​ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೃತ 11 ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಮೌನಾಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.ಅಲ್ಲದೆ ಮೃತರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿನ 11 ಸೀಟ್ ಗಳನ್ನ ಇಡೀ ಸೀಜನ್ ಪೂರ್ತಿ ಖಾಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಗಳು ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಹನ್ನೊಂದು ಇರೋ ಟೀಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿ ಆಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮ್ಯಾಚ್ ನಲ್ಲಿ ತೋಳಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರಿಗಾಗಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಬಾರಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಅಭಿಮಾನಗಳನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಸೀಜನ್ ನಡೆಸಲು ಆರ್ ಸಿಬಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಈ ಬಾರಿಯೂ RCB ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಲಿ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

RCBRCB MatchIPL 2026Virat KohliRCB Match in Bengaluru

Trending News