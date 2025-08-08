English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮದುವೆ ಒಬ್ಬನ ಜೊತೆ... ಫಸ್ಟ್‌ ನೈಟ್‌ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ..! ಅಣ್ಣಾ ಅಂತ ಕರೆದವನಿಂದಲೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ್ಳು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನ ಪತ್ನಿ

Tragic Life story of Dinesh Karthik: ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದರ ಹೊರಗೆಯೂ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಿರುವುಗಳಿವೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 8, 2025, 04:13 PM IST
    • ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪರಿಚಯವಿದೆ
    • ಅವರ ಜೀವನ ಕಥೆಯು ದುರಂತ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಕಥೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ
    • ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಗೆಲುವು, ಸೋಲು, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು

Trending Photos

ಗಂಡ ಸಾಯುತ್ತಲೇ ಮೈ ಕಾಣುವಂತೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟು ಫೊಟೋಶೂಟ್‌ ಮಾಡಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..!
camera icon6
renu sudhi
ಗಂಡ ಸಾಯುತ್ತಲೇ ಮೈ ಕಾಣುವಂತೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟು ಫೊಟೋಶೂಟ್‌ ಮಾಡಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..!
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ : ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ
camera icon9
8th Pay Commission
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ : ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ
ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸಿ..!
camera icon5
Avocado benefits for women
ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸಿ..!
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವ ಧಮಾಕ!ಆಗಸ್ಟ್ 15ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್
camera icon7
DA hike
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವ ಧಮಾಕ!ಆಗಸ್ಟ್ 15ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್
ಮದುವೆ ಒಬ್ಬನ ಜೊತೆ... ಫಸ್ಟ್‌ ನೈಟ್‌ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ..! ಅಣ್ಣಾ ಅಂತ ಕರೆದವನಿಂದಲೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ್ಳು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನ ಪತ್ನಿ

Tragic Life story of Dinesh Karthik: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪರಿಚಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಗೆಲುವು, ಸೋಲು, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಅವರ ಜೀವನ ಕಥೆಯು ದುರಂತ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಕಥೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈತನ ದುರಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಯ್ತ ಮೂವರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ! ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ

ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದರ ಹೊರಗೆಯೂ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಿರುವುಗಳಿವೆ.

ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮತ್ತು ನಿಕಿತಾ ವಂಜಾರಾ ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ದಿನೇಶ್ 21 ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗ 2007 ರಲ್ಲಿ ನಿಖಿತಾ ಜೊತೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯ ಮುರಳಿ ವಿಜಯ್‌, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಖಿತಾ ಮತ್ತು ಮುರಳಿ ನಡುವೆ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರವಾಗಿದೆ. ಪತಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದೂ ಯೋಚಿಸದ ನಿಕಿತಾ, ಮುರಳಿ ಜೊತೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮುರಳಿ ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿಯೂ ಆದರು. 

ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ದಿನೇಶ್‌ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ಗೆ ಆಕಾಶವೇ ತಲೆಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಅನುಭವ. ಸುಂದರ ಜೀವನ ಹಳಿತಪ್ಪಿದ ನೋವಲ್ಲಿ ಖಿನ್ನತೆಗೂ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪತ್ನಿ ಎಸಗಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಸ್ಕ್ವಾಷ್‌ ಆಟಗಾರ್ತಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಲ್ಲಿಕಲ್.

2012 ರಲ್ಲಿ, ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಮುರಳಿ ವಿಜಯ್ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದ ನಿಕಿತಾ ವಂಜಾರಾ ಅವರಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡುವ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆಘಾತದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಐದು ಬಿಳಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೂರ ಇರಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ...!

ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ದೀಪಿಕಾ ಪಲ್ಲಿಕಲ್ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು, ಅವರನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

 

Dinesh KarthikDinesh Karthik life storyDINESH KARTHIK FIRST WIFE

Trending News