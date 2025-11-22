ಓಪನರ್ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅವರ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಶತಕದಿಂದ ಆಶಸ್ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದೀ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇನ್ನು ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬೌಲರ್ಗಳ ಸದ್ದು ಅಡಗಿಸಿದ ಆಸಿಸ್ ಓಪನರ್ ಹೆಡ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದರು.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪರ್ತ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಆಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೇವಲ 172 ರನ್ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 132 ರನ್ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಬೆನ್ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಪಡೆ 40 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದು ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 205 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಸಿಸ್ಗೆ ನೀಡಿತ್ತು.
ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿತ್ತು. ಓಪನರ್ಗಳಾದ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಹಾಗೂ ಜೆಕ್ ವೆದರಾಲ್ಡ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ 23 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಜೆಕ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆದರು. ಇವರ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ಮಾರ್ನಸ್ ಲ್ಯಾಬುನ್ಶನ್, ಓಪನರ್ ಹೆಡ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಜೋಡಿಯಾದರು.
ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಕೇವಲ 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶಕತ ಬಾರಿಸಿದ್ರೆ, 69 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 12 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಭರ್ಜರಿಯಾದ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಆಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಎರಡನೇ ವೇಗದ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಆಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಪೈಕಿ 3ನೇ ವೇಗದ ಸೆಂಚುರಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಸ್ ಲ್ಯಾಬುನ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ಹೆಡ್ ಜೋಡಿಯಿಂದ ಮೂಡಿ ಬಂದ ವೇಗದ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ.
ಕೊನೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರುವುದು ದಾಖಲೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವೇಗದ ಸೆಂಚುರಿಯಿಂದ ಹೆಡ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಜಾನಿ ಬೈರಸ್ಟೋ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಉಡೀಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಟೆಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಸಿಸ್ ಓಪನರ್ ಹೆಡ್ 4 ಸಾವಿರ ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು.
ಡಬ್ಲುಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕಗಳು
69 ಎಸತೆ -ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಶತಕ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) 2025
77 ಎಸತೆ ಜಾನಿ ಬೈರಸ್ಟೋ ಸೆಂಚುರಿ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) 2022
80 ಎಸತೆ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ಶತಕ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) 2022
80 ಎಸತೆ ಜೇಮೀ ಸ್ಮಿತ್ ಶತಕ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) 2025