CSK vs DC ರಣರೋಚಕ ಪಂದ್ಯ!.. ದೆಹಲಿ ಸೋಲಿಗೆ ಅಂಪೈರ್ ಕಾರಣನಾ?

CSK vs DC IPL 2026: ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ಅಂತಿಮವಾಗಿ IPL 2026 ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನೈ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರತಿಭೆಗಿಂತ 19 ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಯೊಂದು ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 12, 2026, 08:44 AM IST
IPL 2026: IPL 2026 ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ಕೊನೆಗೂ ಮತ್ತೆ ಹಳಿಗೆ ಮರಳಿತು. ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಚೆಪಾಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 18 ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 23 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರತಿಭೆಗಿಂತ 19 ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಯೊಂದು ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಸೋಲಿಗೆ ಅಂಪೈರ್ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಕಾರಣವೇ? ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 212 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ನಾಯಕ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರೂ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಕೇವಲ 56 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 15 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 115 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಯುಷ್ ಮಾಥ್ರೆ (59) ಅವರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಶಿವಂ ದುಬೆ (20) ಕೂಡ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು.

213 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟ್ರಿಸ್ಟಾನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್ (38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 60 ರನ್) ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಭರವಸೆ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಚೆನ್ನೈ ಬೌಲರ್ ಜೇಮೀ ಓವರ್ಟನ್ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದ ನರಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಿತು. ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರು ವಿಫಲರಾದ ಕಾರಣ, ಡೆಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 189 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಚೆನ್ನೈ 23 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

ದೆಹಲಿಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ 19 ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಟ್ರಿಸ್ಟಾನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್, ಬೆವರಿನಿಂದ ತೊಯ್ದು ಹಿಡಿತ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಗ್ಲೌಸ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಗ್ಲೌಸ್‌ಗಳನ್ನು ತರುವಂತೆ ಅವರು ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಪೈರ್ ಆನ್-ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್‌ಗಳ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಗ್ಲೌಸ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಐಪಿಎಲ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಓವರ್‌ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿದ ಹೊರತು ಬೆವರಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಗ್ಲೌಸ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಎಂದು ಅಂಪೈರ್‌ಗಳು ಭಾವಿಸಿದರು.

ಅಂಪೈರ್ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ದೆಹಲಿ ಡಗೌಟ್ ತಂಡ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಯಿತು. ದೆಹಲಿ ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಪೈರ್ ಜೊತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಅದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆದರು. ಇದು ದೆಹಲಿಯ ಗೆಲುವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿತು. ಅಂಪೈರ್‌ಗಳು ಸ್ಟಬ್ಸ್‌ಗೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಿಡದ ಕಾರಣ ಅವರ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕಳೆದುಹೋಯಿತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಘಟನೆ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ

 ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 6, 6, 6, 6; ಈ IPL ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌.. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ 2ನೇ ಬ್ಯಾಟರ್!

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

