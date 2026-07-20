Two changes made by Argentina led to Spain victory: FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪೇನ್ 1-0 ಅಂತರದಿಂದ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ನೇತೃತ್ವದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲಾರ್ಧವು ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದವು. ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್-ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯ ಮೆಟ್ಲೈಫ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿದಾಳಿಗಳ ಮಾಡಿದರು ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಸ್ಪೇನ್ ಬಲಿಷ್ಠ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯ ಮುಂದೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಕೊನೆಗೆ ಮುರಿಯಿತು. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದರೂ ಮೊದಲ 45 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಂಡವು ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯವು ಅರ್ಧಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 0-0 ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.
ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಸ್ಪೇನ್ ತನ್ನ ಎಂದಿನ ಪೊಸೆಷನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ (Possession football) ಶೈಲಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ರೊಡ್ರಿ, ಫ್ಯಾಬಿಯನ್ ರುಯಿಜ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನಿ ಓಲ್ಮೋ ಮೂಲಕ ಸ್ಪೇನ್ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿತು. ಲ್ಯಾಮಿನ್ ಯಮಲ್ ಮತ್ತು ಮೈಕೆಲ್ ಒಯರ್ಜಾಬಲ್ ಎರಡೂ ವಿಂಗ್ಗಳಿಂದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದರು. ಸ್ಪೇನ್ ಶೇಕಡಾ 70 ರಷ್ಟು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಬಲಿಷ್ಠ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತಡೆದಿತ್ತು.
ಲಿಯೋನೆಲ್ ಸ್ಕಾಲೋನಿ (Lionel Scaloni) ತಂಡವು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಜೂಲಿಯನ್ ಅಲ್ವಾರೆಜ್ (julian alvarez)ಗೆ ದೀರ್ಘ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಡಿಫೆಂಡರ್ಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಆಟ ನಡೆಯದಂತೆ ಸ್ಪೇನ್ ಆಟಗಾರರು ನೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಎಂದರೆ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಆಗಿರುವ ಲಿಸಾಂಡ್ರೊ ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ (Lisandro Martinez) ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು. ಲಿಸಾಂಡ್ರೊ ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ ಅವರು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇಂಜುರಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಇದು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಸೋಲಿಗೆ ಮೊದಲ ಕಾರಣ ಎನ್ನಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತಂಡದ ಅನುಭವಿ ನಿಕೋಲಸ್ ಒಟಮೆಂಡಿ (Nicolas Otamendi) ಅವರನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದು ಕೂಡ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿತು.
ಸ್ಪೇನ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದರೂ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪಡೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡದ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಎಮಿಲಿಯಾನೊ ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಆಟವು ಸ್ಪೇನ್ನ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಕೆಲವು ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆದರೆ ತಂಡದ ಯಾವ ಆಟಗಾರನಿಂದಲೂ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಲು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಎಮಿಲಿಯಾನೊ ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಲಸ್ ಒಟಮೆಂಡಿ ಪಂದ್ಯದ ಹೊರ ಹೋದ ಮೇಲೂ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಬಲಿಷ್ಠ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿತು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದ 106ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೇನ್ ತಂಡದ ಫೆರಾನ್ ಟೊರೆಸ್ (Ferran Torres) ಅದ್ಭುತವಾದ ಗೋಲು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೋಲುನಿಂದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡವನ್ನು ಸ್ಪೇನ್ 1-0 ಅಂತರದಿಂದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.