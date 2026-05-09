NADA Notice: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರಾದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೋಪಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ National Anti-Doping Agency (NADA) ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಡೋಪ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಜರಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಈ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, NADA ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ನಿಯಮಿತ ಡೋಪ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವೇಳೆ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಶೆಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಲಭ್ಯರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳ ಮಾಹಿತಿ (Whereabouts Information) ಸರಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಸೂಚಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗದಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಆಂಟಿ ಡೋಪಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ತರಬೇತಿ, ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವ್ಯದ ವಿವರಗಳನ್ನ ನಿಖರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ಡೋಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗೈರುಹಾಜರಾಗುವುದು ಗಂಭೀರ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದರೆ ಆಟಗಾರರು ಅಮಾನತು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇವಲ ನೋಟಿಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರಿಗೂ ತಮ್ಮ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರೆ, ಶೆಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರಿಗೂ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಡೋಪ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಕೇವಲ ನಿಷೇಧಿತ ಔಷಧ ಬಳಕೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಖರವಾಗಿ ನೀಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಅದು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಟಿಪಿಯಲ್ಲಿ 13 ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು
ಪ್ರಸ್ತುತ NADAದ RTPಯಲ್ಲಿ 13 ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 348 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಬದಲಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ನಾಯಕರಾದ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್, ಜಸ್ಪ್ರಿತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಕೂಡ RTPಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಾದ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ರೇಣುಕಾ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರ ಪರದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ನೀಡುವ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ NADA ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಡೋಪಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ