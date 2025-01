U-19 Womens T20 World Cup: ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಅಬ್ಬರದ ಬೌಲಿಂಗ್‌,  ಕಮಲಿನಿ - ತ್ರಿಶಾ ಜೊತೆಯಾಟ! ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ಫೈನಲ್‌ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ

IND Vs England U19 Womens T20 World Cup: ಇಂದು ಕೌಲಾಲಂಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ U19 Womens T20 World Cup ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಪಡೆ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 113 ರನ್‌ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ 8 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡದಿಂದ ಮೊದಲು ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಡೇವಿನಾ ಪೆರಿನ್‌ 40 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 45 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇನ್ಣು ಅಬಿಗೇಲ್‌ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 30 ರನ್‌ಗಳಿಸಿತ್ತು. ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಭರ್ಜರಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದರು.

𝗜𝗻𝘁𝗼 𝗧𝗵𝗲 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹! 👏 👏

The unbeaten run in the #U19WorldCup continues for #TeamIndia! 🙌 🙌

India march into the Final after beating England by 9⃣ wickets and will now take on South Africa in the summit clash! 👌 👌

Scorecard ▶️ https://t.co/rk4eoCA1B0 #INDvENG pic.twitter.com/n3uIoO1H1Q

— BCCI Women (@BCCIWomen) January 31, 2025