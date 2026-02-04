English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • U-19 World Cup: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸೋಲು ಫೈನಲ್‌ ತಲುಪಿದ ಭಾರತ

U-19 World Cup: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸೋಲು ಫೈನಲ್‌ ತಲುಪಿದ ಭಾರತ

U-19 World Cup: 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಭಾರತ ತಂಡ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 4, 2026, 09:36 PM IST
  • U19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಭಾರತ
  • ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸೋಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು

U-19 World Cup: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸೋಲು ಫೈನಲ್‌ ತಲುಪಿದ ಭಾರತ

U-19 World Cup: ಹರಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ  ನಡುವೆ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನೀಡಿದ್ದ 311 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಯುವ ತಂಡ ಇನ್ನೂ 8.5 ಓವರ್‌ಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಗೆದ್ದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ 311 ಬೃಹತ್‌ ರನ್‌ಗಳ ನೀಡಿತ್ತು..ಈ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಪಡೆದ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ದೊರೆಯಿತು. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (68 ರನ್) ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು.ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಬಂದ ನಾಯಕ ಆಯುಷ್ ಮಾತ್ರೆ (62 ರನ್) ಇನ್ನೋರ್ವ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ‌ರ್ ಆ್ಯರನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಜೊತೆ ಅಮೋಘ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಈ ಜೋಡಿ114 ರನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಆಡಿ, ಭಾರತದ ಗೆಲುವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು.

ಇನ್ನೂ  ಆ್ಯರನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಸಖತ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ  (115 ರನ್, 104ಎ, 4X15, 6X2) ಪಂದ್ಯದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಈ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭಿಕರಾದ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸಾದತ್ (39) ಹಾಗೂ ಖಾಲಿದ್ ಅಹಮದ್‌ಝ (31) ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಔಟ್‌ ಆದರು 
NEW ನಂತರ ಜೊತೆಯಾದ ಫೈಸಲ್ ಶಿನೋಜಾದ್ (110 ರನ್, 93 ಎ, 4X15) ಹಾಗೂ ಉಜೈರುಲ್ಲಾ ನಯಾಝ್ (101 7 86ಎ, 4X12, 6X2) ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಅಮೋಘ ಜೊತೆಯಾಟದ ನೆರವಿನಿಂದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡ 300ರ ಗಡಿ ದಾಟಿತು.

ಇತ್ತ ಭಾರತದ ಪರ ದೀಪೇಶ್ ದೇವೇಂದ್ರನ್ ಹಾಗೂ ಕನಿಷ್ಕ ಚೌಹಾನ್ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಸದ್ಯ ಭಾರತ .ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ತಲುಪಿದೆ ಇನ್ನೂ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹೇಗೆ ಆಟ ಆಡಲಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.. 
 

