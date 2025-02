U19 T20 World Cup: ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಅಂಡರ್ 19 ಮಹಿಳಾ ಟೀಮ್..!

ಕೌಲಾಲಂಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂಡರ್ 19 ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವಿರುದ್ಧ 9 ವಿಕೆಟ್ ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ: U-19 Womens T20 World Cup: ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಅಬ್ಬರದ ಬೌಲಿಂಗ್‌, ಕಮಲಿನಿ - ತ್ರಿಶಾ ಜೊತೆಯಾಟ! ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ಫೈನಲ್‌ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ

ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ದಕ್ಷಿಣಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 82 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಜಿ.ತ್ರಿಶಾ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಆಯುಷಿ ಶುಕ್ಲಾ, ವೈಷ್ಣವಿ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಪರಿನಿಕಾ ಸಿಸೋದಿಯಾ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನೂ ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹರಿಣಗಳ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಮುರಿದರು.

Congratulations to @BCCI on back-to-back @ICC U19 Women’s T20 World Cup titles. And kudos to all the participating teams who took part in this very successfully hosted tournament by @MalaysiaCricket - crucial to the global development of the women’s game #U19WorldCup. pic.twitter.com/8EOTVfTLCH

— ICC (@ICC) February 2, 2025