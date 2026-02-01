English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • U19 World Cup 2026: ಪಾಕ್ ತಂಡವನ್ನು ಬಗ್ಗು ಬಡಿದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ

U19 World Cup 2026: ಪಾಕ್ ತಂಡವನ್ನು ಬಗ್ಗು ಬಡಿದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ

ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು.ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು 49.5 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 252 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿತು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 1, 2026, 09:31 PM IST
  • ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು 49.5 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 252 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿತು
  • ಆಯುಶ್ ಮಾತ್ರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 7 ಬೌಲರ್ ಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್

Trending Photos

LPG Cylinder Price: ಬಜೆಟ್‌ಗೂ ಮುನ್ನ LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ!
camera icon5
LPG gas price hike
LPG Cylinder Price: ಬಜೆಟ್‌ಗೂ ಮುನ್ನ LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ!
ರಿಯಲ್‌ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಜೆ ರಾಯ್‌ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಕಾರ್‌ಗಳೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ.. ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ
camera icon9
C.J. Roy death
ರಿಯಲ್‌ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಜೆ ರಾಯ್‌ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಕಾರ್‌ಗಳೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ.. ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ
RCB ವಿರುದ್ಧ ಸೆಂಚುರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಮಗನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಲೇಡಿ ಕಿಂಗ್‌.. ಮಹಿಳೆಯನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಆಟಗಾರ್ತಿ!
camera icon6
RCB ವಿರುದ್ಧ ಸೆಂಚುರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಮಗನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಲೇಡಿ ಕಿಂಗ್‌.. ಮಹಿಳೆಯನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಆಟಗಾರ್ತಿ!
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಲಾ ಸಚಿನ್‌,ಧೋನಿಯೂ ಅಲ್ಲಾ ಇವರೇ ನೋಡಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ!
camera icon12
Top10 richest Indian cricketers
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಲಾ ಸಚಿನ್‌,ಧೋನಿಯೂ ಅಲ್ಲಾ ಇವರೇ ನೋಡಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ!
U19 World Cup 2026: ಪಾಕ್ ತಂಡವನ್ನು ಬಗ್ಗು ಬಡಿದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ

ಬುಲವಾಯೋ: ಇಲ್ಲಿನ  ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನಲ್ಲಿ  ನಡೆದ ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡವು  ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧದ 58 ರನ್ ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು.ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು 49.5 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 252 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿತು.ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪರವಾಗಿ ವೇದಾಂತ್ ತ್ರಿವೇದಿ (68) ಕನಿಷ್ಕ ಚೌಹಾನ್ (35) ಹಾಗೂ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ(30) ಇವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಉಳಿದ ಯಾವ ಆಟಗಾರನೂ ಸಹಿತ 30 ರ ಗಡಿ ದಾಟಲಿಲ್ಲ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 252 ರನ್ ಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು.ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರವಾಗಿ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಅಬ್ದುಲ್ ಶುಭಾನ್ 3 ಹಾಗೂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಯ್ಯಂ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ರನ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದರು.May be an image of ‎text that says "‎ل и3ameH ICC ERICKET WORLD CUP Amn 901 19 VIHAAN A 1ー70 VEDANT VEDANTTRIVEDI TRIVEDI KANISHK KANISHKCHOUHAN CHOUHAN 68(98) 35(29) ABDUL SUBHAN 3/33 252 49.5 OVERS PAKISTAN U19 NEED 253 RUNS to WIN BCCI.TV న్వమయవ. #U19WORLDCUP‎"‎

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೀಡಿದ 253 ರನ್ ಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 23 ರನ್ ಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಮೀರ್ ಮಿನಾಸ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆಘಾತ ಎದುರಿಸಿತು.ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾದ ಹಮ್ಜಾ ಜಹೂರ್(42) ಹಾಗೂ  ಉಸ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (66) ಅವರ ಜೊತೆಯಾಟವು ಆಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ತು.ಈ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಕನಿಷ್ಕಾ ಚೌಹಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದರು.ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 151 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸುಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಕ್ ತಂಡವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು.ಆದರೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪರವಾಗಿ ಆಯುಶ್ ಮಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಕಿಲಾನ್ ಪಟೇಲ್  ತಲಾ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದರು.

ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ನಾಯಕ ಆಯುಶ್ ಮಾತ್ರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 7 ಬೌಲರ್ ಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪಾಕ್ ತಂಡವು 46.2 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 194 ರನ್ ಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಗಳಿಸಲು ಶಕ್ತವಾಯಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಡುವೈರಿ ಪಾಕ್ ತಂಡವನ್ನು 58 ರನ್ ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೆದೆಬಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಅಂಡರ್ 19 ತಂಡವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ.

May be an image of text

About the Author
IND vs PAK Live Scoreind vs pak under 19 live scoreind vs pak u19 live scoreind vs pak u19 live scorecardind vs pak under-19 today match live streaming

Trending News