U19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಸಿಗಲ್ಲ ನಯಾಪೈಸೆ ಬಹುಮಾನ! ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ಹರಾರೆ: ಯುವ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಅಧಿಪತ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.ಹರಾರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ರೋಚಕ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು 100 ರನ್ಗಳ ಭಾರೀ ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿದ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡ ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಭಾರತದ ಈ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿತು.ಆದರೆ, ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಯುವ ಪಡೆಗೆ ಐಸಿಸಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬಹುಮಾನದ ಹಣ ನೀಡದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯಾಗಿ ನೋಡದೆ, ಯುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಐಸಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ.ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗೆದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹಣ ನೀಡುವುದು 'ಡಬಲ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ನೀಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಐಸಿಸಿ ನಿಲುವಾಗಿದೆ.
𝗖.𝗛.𝗔.𝗠.𝗣.𝗜.𝗢.𝗡.𝗦 🏆
Congratulations to India U19 on winning the ICC Men's U19 World Cup 2026 👏👏
Their historic 6⃣th title 🫡
Take. A. Bow 🙇
Scorecard ▶️ https://t.co/hisult7mtv #U19WorldCup pic.twitter.com/5a0Pf4wpTw
— BCCI (@BCCI) February 6, 2026
ಐಸಿಸಿ ಬಹುಮಾನ ನೀಡದಿದ್ದರೂ ಬಿಸಿಸಿಐ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೈಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ.ಈ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೂ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಹುಮಾನದ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ:
2022 (ಯಶ್ ಧುಲ್ ಪಡೆ):ಪ್ರತಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ 40 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ.
2023 & 2025 (ಮಹಿಳಾ ತಂಡ): ಇಡೀ ತಂಡ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಲಾ 5 ಕೋಟಿ ರೂ.
2018 (ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಪಡೆ):ಆಟಗಾರರಿಗೆ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಾಗೂ ಕೋಚ್ಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.ಆದರೆ ಈಗ ಹಣದ ವಿಚಾರ ಏನೇ ಇರಲಿ ಹರಾರೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿದ ಈ ಯುವ ಪಡೆಗೆ ಈಗ ಹಣದ ಸೂಪದಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ಬಹುಮಾನ ನೀಡದಿದ್ದರೂ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು