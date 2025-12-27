English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಸರಣಿಗೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌.. U19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಯಂಗ್‌ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಹೆಸರು ಘೋಷಣೆ!

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ಗೌರವ ಪಡೆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರಿಗೆ ಯುವ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಬಿಸಿಸಿಐ ನೀಡಿದೆ.   

Last Updated : Dec 27, 2025, 11:04 PM IST
  • ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ
  • ಆಯುಷ್‌ ಮ್ಹಾತ್ರೆಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
  • ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ನಡೆಯಲಿದೆ

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ)ಯೂ ಮುಂಬರುವ ಅಂಡರ್-‌ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಭಾರತದ ಯುವ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇದ್ದು ಆಯುಷ್‌ ಮ್ಹಾತ್ರೆಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 15 ರಿಂದ U19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. 

ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಗೂ ಯುವ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಗೆ ನಾಯಕ ಆಯುಷ್‌ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಊಪನಾಯಕ ವಿಹಾನ್‌ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅಲಭ್ಯರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರ ಬದಲಿಗೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅರೊನ್‌ ಜಾರ್ಜ್‌ ಉಪನಾಯಕನಾಗಿ ವೈಭವ್‌ಗೆ ಸಾಥ್‌ ಕೊಡಲಿದ್ದಾನೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್‌, ಹಾಕಿ ಸೇರಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ನಡೆದಂತಹ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕ್ಷಣಗಳು..!

ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ನಮಿಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್-‌ 19 ವರ್ಲ್ಡ್‌ಕಪ್‌ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2026ರ ಜನವರಿ 15 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ಫೆಬ್ರುವರಿ 6 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಜನವರಿ 3, 5 ಮತ್ತು 7 ರಂದು ನಡೆಯಲಿವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.. ಅಸಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ರಿವೀಲ್!

ಸೌತ್‌ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಗೆ ಭಾರತದ U19 ತಂಡ

ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (ನಾಯಕ), ಆರನ್ ಜಾರ್ಜ್ (ಉಪನಾಯಕ), ವೇದಾಂತ್ ತ್ರಿವೇದಿ, ಅಭಿಗ್ಯಾನ್ ಕುಂದು (ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್), ಹರ್ವಂಶ್ ಸಿಂಗ್ (ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್), ಆರ್.ಎಸ್. ಅಂಬ್ರಿಶ್, ಕಾನಿಷ್ಕ್ ಚೌಹಾಣ್, ಖಿಲಾನ್ ಎ. ಪಟೇಲ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಏನನ್, ಹೆನಿಲ್ ಪಟೇಲ್, ಉಧವ್ ಮೋಹನ್, ಯುವರಾಜ್ ಗೋಹಿಲ್, ರಾಹುಲ್ ಕುಮಾರ್, ಡಿ.ದೀಪೇಶ್, ಕಿಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್,

U19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ 

ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ (ನಾಯಕ), ವಿಹಾನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ (ಉಪನಾಯಕ), ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಆರೋನ್ ಜಾರ್ಜ್, ವೇದಾಂತ್ ತ್ರಿವೇದಿ, ಅಭಿಗ್ಯಾನ್ ಕುಂದು (ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್), ಹರ್ವಂಶ್ ಸಿಂಗ್ (ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್), ಅಂಬ್ರಿಶ್, ಕಾನಿಷ್ಕ್ ಚೌಹಾಣ್, ಖಿಲಾನ್ ಎ. ಪಟೇಲ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಏನನ್, ಕಿಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್, ಉಧವ್ ಮೋಹನ್, ಹೆನಿಲ್ ಪಟೇಲ್, ಡಿ.ದೀಪೇಶ್,

U19 WORLD CUPIndia squad announcesBCCIvaibhav sooryavanshiAaron George

