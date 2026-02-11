ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮ! ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಮಧ್ಯ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಗೇಟ್‌ ಪಾಸ್‌..

'ಶಿಸ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ'ಯಿಂದಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಜೊಹೈಬ್ ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಖರವಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಟ್ವೀಟ್ನಲ್ಲಿ, "ಶಿಸ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಜೊಹೈಬ್ ಅವರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
2026ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜೊಹೈಬ್ ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ನೇಪಾಳ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು 3 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 19 ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇಟಲಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು 9 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಎಂಟು ಓವರ್ಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಯುಎಇ 7 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 28 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅವರು 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 16 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 27 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರ 16 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 20.20 ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 103.76 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 303 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 2025 ರಲ್ಲಿ ನೈಜೀರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಅವರ ಏಕೈಕ ಅರ್ಧಶತಕ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ಫೆಬ್ರವರಿ 10 ರಂದು ಚೆನ್ನೈನ ಎಂಎ ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುಎಇಯ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಜೋಹೈಬ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಯುಎಇ ನಾಯಕ ಮುಹಮ್ಮದ್ ವಾಸಿಮ್ 2025 ರ ಟಿ 20 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವಿಭಜನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಸಿಮ್ ಹೇಳಿದರು. "ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯುಎಇ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ವಾಸಿಮ್ ಹೇಳಿದರು.
"ನಾವು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಂತೆ, ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೇವೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಯುಎಇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
