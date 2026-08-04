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ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ನಿಧನ!... ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ

heart attack star player death: ಮಲಗಿರುವಾಗ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರರೊಬ್ಬರು ನಿಧರಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 04, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:52 AM IST
ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ನಿಧನ!... ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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