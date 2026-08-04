/ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ನಿಧನ!... ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ

Ufc fighter allan nascimento dead: ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಾಸ್ಸಿಮೆಂಟೊ, MMA ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವವು ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅವರು 2011 ರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಅತ್ಯಂತ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಭಯಭೀತಗೊಳಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ಫೈಟರ್ನ ಹಠಾತ್ ಮರಣವನ್ನು ಯಾರೂ ಸಹ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಗಸ್ಟ್ 3, ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ನಾಸ್ಸಿಮೆಂಟೊ ತನ್ನ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಯುಎಫ್ಸಿ ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದುರಂತ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತು.
UFC ಘೋಷಣೆ
ನಾಸ್ಸಿಮೆಂಟೊ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಯುಎಫ್ಸಿ ತೀವ್ರ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. "ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಫೈಟರ್ ಮತ್ತು ದಂತಕಥೆಯ ಫ್ಲೈವೇಟ್ ಅಲನ್ ನಾಸ್ಸಿಮೆಂಟೊ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಳವಾದ ಸಂತಾಪಗಳು" ಎಂದು ಯುಎಫ್ಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. 34 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೋರಾಟಗಾರನ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಮಿಶ್ರ ಸಮರ ಕಲೆಗಳ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದಾಖಲೆ..
ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಫೈಟರ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2011 ರಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ವೇಗ ಮತ್ತು ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅವರಿಗೆ 'ಪ್ಯೂರೊ ಒಸ್ಸೊ' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು. ನಾಸ್ಸಿಮೆಂಟೊ ಒಟ್ಟು 29 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, 22 ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾನಾ ವೈಟ್ ಕಂಟೆಂಡರ್ ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ ನಾಸ್ಸಿಮೆಂಟೊ, 2021 ರಲ್ಲಿ UFC ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೂ, ನಂತರ ಅವರು ಸತತ ನಾಲ್ಕು ವಿಜಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಫ್ಲೈವೇಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಜೇಕ್ ಹ್ಯಾಡ್ಲಿ, ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಹೆರ್ನಾಂಡೆಜ್ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಡರ್ಡೆನ್ರಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದರು. ಜೂನ್ 20 ರಂದು ಮಿಚ್ ರಾಪೋಸೊ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಭಯಾನಕ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಬೇಸರವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.