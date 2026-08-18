Umpire Dharmesh Bhardwaj injured: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳವರೆಗೆ ಹಬ್ಬಿದ್ದು ಚುಟುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಲೀಗ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಧಿಕಗೊಂಡಿವೆ. ಭಾರತದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಅಧಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಟಗಾರರು ಊದಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಪಾದರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂಪೈರ್ ತೀರ್ಮಾನಗಳೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸದ್ಯ ಇದೆಲ್ಲಾ ಯಾಕೆ ಎಂದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹೊಡೆದ ಭಾರೀ ಶಾಟ್ಗೆ ಅಂಪೈರ್ ದವಡೆಯೇ ಮುರಿದು ಹೋಗಿದೆ.
ಡೆಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದಂತ ಬಾಲು ನೇರವಾಗಿ ಅಂಪೈರ್ ಮುಖಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಂಪೈರ್ ದವಡೆ ಮುರಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಈಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಲಿ ರೈಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅಂಪೈರ್ ಅನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗಾಯದಿಂದ ಅಂಪೈರ್ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಡೆಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಧರ್ಮೇಶ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ಚಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 18ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ತಾರೇಜಾ ಅವರು, ಆಶಿಶ್ ಮೀನಾ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಂದು ಬಿಗ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಲಕ್ಷ್ಯ ತಾರೇಜಾ ಅವರು ಹೊಡೆದ ಬಾಲ್ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅಂಪೈರ್ ಧರ್ಮೇಶ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರ ದವಡಗೆ ಬಡಿದಿದೆ.
ಕೈ ಅಡ್ಡ ತಂದರೂ ಬಾಲ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಬಿರುಸಿನಿಂದಲೇ ಬಂದು ದವಡಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ನೋವಿನಿಂದಲೇ ನರಳಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಯೋ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಂಪೈರ್ ಧರ್ಮೇಶ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಬ್ಯಾಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ತಾರೇಜಾ ಅವರು ತೀವ್ರ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ಧರ್ಮೇಶ್ ಅವರ ಭುಜಕ್ಕೆ ಬಾಲ್ ಬಡಿದಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರ ದವಡೆಗೆ ಬಾಲ್ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವು ತರಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನು DPL ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಈಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವು 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 192 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡವೂ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಆದರೆ ಓಪನರ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪರೇಡ್ ನಡೆಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡವೂ 36 ರನ್ಗಳಿಂದ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿತು.