T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಅಂಪೈರ್‌ಗಳ ಹೆಸರು ಅನೌನ್ಸ್‌.. ಭಾರತದ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿದಿದೆ..?

ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ಪಂದ್ಯ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್‌ ಅಂಪೈರ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್‌ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 30, 2026, 07:53 PM IST
  • ಪ್ರತಿ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೆ ಅಂಪೈರ್‌ಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ
  • ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ಅಂಪೈರ್‌ಗಳ ಕಾರ್ಯ
  • ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್‌ಗಳು ಯಾರು ಯಾರು?

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಅಂಪೈರ್‌ಗಳ ಹೆಸರು ಅನೌನ್ಸ್‌.. ಭಾರತದ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿದಿದೆ..?
ಕೃಪೆ; BCCI

2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯವಳಿಗಾಗಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ (ICC) ಅಂಪೈರ್‌ಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಈ ಮಹಾ ಕದನದಲ್ಲಿ 20 ತಂಡಗಳು ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿವೆ. ಪಂದ್ಯದ ನಡೆಯುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೊಡುವಂತ ಅಂಪೈರ್‌ಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಇದೀಗ ಅನೌನ್ಸ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿರುವುದು ಸಂತಸ ಸಂಗತಿ. 

ಮಹತ್ವದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು 24 ಅಂಪೈರ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ 6 ಮ್ಯಾಚ್‌ ರೆಫರಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹಾಗೂ ನಿತಿನ್‌ ಮೆನನ್ ಅವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕುಲಾಯಿಸಿದೆ. ಅಂಪೈರ್‌ಗಳಾಗಿ ಭಾರತೀಯರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೂ ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕುಮಾರ್‌ ಧರ್ಮಸೇನ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ವೇಯ್ನ್‌ ನೈಟ್ಸ್‌ ಆನ್‌ ಫೀಲ್ಡ್‌ ಅಂಪೈರ್‌ಗಳು ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ವೇಯ್ನ್‌ ನೈಟ್ಸ್‌ ಅವರಿಗೆ 50ನೇ ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಧರ್ಮಸೇನ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಆಗಿರಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಧರ್ಮಸೇನ ಅವರು ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ 37 ಮ್ಯಾಚ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಂಪೈರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಟೂರ್ನ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮ್ಯಾಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್‌ ಮಾಡಿದ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌.. ಇದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗೆ ಬ್ಯಾಡ್‌ಲಕ್‌ ಆಗುತ್ತಾ..!

ಅಂಪೈರ್‌ಗಳು ಯಾರು ಯಾರು?

ವೇಯ್ನ್‌ ನೈಟ್ಸ್‌, ಡೊನೊವನ್ ಕೋಚ್‌, ಜಯರಾಮ್‌ ಮನಗೋಪಾಲ್‌ (ಭಾರತ), ನಿತಿನ್‌ ಮೆನನ್‌ (ಭಾರತ), ಕೆಎನ್ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭನ್ (ಭಾರತ), ​​ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಪಾಲೇಕರ್, ಪೌಲ್‌ಟನ್ ರುಝಾ, ಅಹ್ಸಾನ್ ರೆಝಾ ಶರ್ಫುದ್ದೌಲಾ ಇಬ್ನೆ ಶಾಹಿದ್, ರೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌, ಕ್ರಿಸ್‌ ಬ್ರೌನ್‌, ಕುಮಾರ್‌ ಧರ್ಮಸೇನ, ಕ್ರಿಸ್‌ ಗಫಾನಿ, ಆಡ್ರಿಯನ್ ಹೋಲ್ಡ್‌ಸ್ಟಾಕ್, ರಿಚರ್ಡ್‌ ಇಲ್ಲಿಂಗ್‌ವರ್ತ್, ರಿಚರ್ಡ್‌ ಕೆಟಲ್‌ಬರೋ, ಗಾಜಿ ಸೊಹೈಲ್, ರಾಡ್ ಟಕರ್, ಅಲೆಕ್ಸ್ ವಾರ್ಫ್, ರವೀಂದ್ರ ವಿಮಲಸಿರಿ, ಆಸಿಫ್ ಯಾಕೂಬ್.  

ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿಗಳು

ಡೇವಿಡ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್, ರಂಜನ್ ಮದುಗಲ್ಲೆ, ಡೀನ್ ಕಾಸ್ಕರ್, ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಪೈಕ್ರಾಫ್ಟ್, ರಿಚಿ ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್, ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಿಂದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ!

