  • ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ವೈಭವ ದ ಶತಕಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಪುಡಿ ಪುಡಿ..!

ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ 'ವೈಭವ' ದ ಶತಕಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಪುಡಿ ಪುಡಿ..!

ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡರು. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಆರನ್ ಜಾರ್ಜ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಂತರು. ನಾಯಕ ಆಯುಷ್ (53 ರನ್) ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದ ವೈಭವ್, ಮೈದಾನದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದರು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 6, 2026, 03:31 PM IST
  • ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ ವೈಭವ್, ಶತಕದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಔಟಾಗಿದ್ದರು
  • ಆದರೆ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡದ ಅವರು, 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ ಗೇರ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು
  • ಅರ್ಧಶತಕದ ನಂತರದ 50 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಕಂಗಾಲಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು

Photo Courtsey: X

ಹರಾರೆ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತು ಇಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾರೆಯ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. 2026ರ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಫೋಟಕ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 14 ವರ್ಷದ ಈ ಬಾಲಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಬೆವರಿಳಿಸಿ, ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು:

ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಶತಕವೀರ: ಮಾರ್ಚ್ 2, 2011 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ವೈಭವ್‌ಗೆ ಇಂದು ಕೇವಲ  14 ವರ್ಷ 316 ದಿನಗಳು. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವೇಗದ ಶತಕ: ವೈಭವ್ ಕೇವಲ  55 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ಇದು ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಶತಕವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ದಾಖಲೆ:ಈ ಹಿಂದೆ 2022ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಬಾವಾ 69 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದು ಭಾರತದ ಪರ ದಾಖಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ವೈಭವ್ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಅಬ್ಬರ: ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿ ಎಂಟು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಎಂಟು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದರು.

ಅರ್ಧಶತಕದಿಂದ ಶತಕಕ್ಕೆ ಮಿಂಚಿನ ಸಂಚಲನ!

ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ ವೈಭವ್, ಶತಕದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಔಟಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡದ ಅವರು, 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ ಗೇರ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು.ಅರ್ಧಶತಕದ ನಂತರದ 50 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಕಂಗಾಲಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.

ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುರಿಯಲಾಗದ ದಾಖಲೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಡಿತರು ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಭಾರತದ ಈ 'ಲಿಟಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್' ತನ್ನ ಅಪ್ರತಿಮ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.

Vaibhav SuryavanshiUnder-19 World CupU19 World Cup FinalIND U19 vs ENG U19 Livevaibhav suryavanshi highest score

