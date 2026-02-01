Budget 2026 : ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಿಕ್ತು ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌..! ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಷನ್‌ ಘೋಷಣೆ.. ಏನಿದರ ಲಾಭ..?

Khelo India Mission : 2026–27ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುವಾಗ, ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮಿಷನ್ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರತಿಭಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 2017 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದವರಿಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ.
"ಕ್ರೀಡಾ ವಲಯವು ಹಲವಾರು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು, ಕೌಶಲ್ಯ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು, ಮುಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ವಲಯವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಸೀತಾರಾಮನ್ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಮಿಷನ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ ಅವರು.. (ಎ) ಮೂಲಭೂತ, ಮಧ್ಯಂತರ ಮತ್ತು ಗಣ್ಯ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿರುವ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾದ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರತಿಭಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾರ್ಗ; (ಬಿ) ತರಬೇತುದಾರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ; (ಸಿ) ಕ್ರೀಡಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಏಕೀಕರಣ; (ಡಿ) ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೀಗ್ಗಳು; (ಇ) ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ..
ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಕ್ರೀಡಾ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗುವ ಭಾರತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. "ಉಪಕರಣಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ವಸ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಪುಲ್ಲೇಲಾ ಗೋಪಿಚಂದ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯ ನೇಮಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತರಬೇತುದಾರರ ಬಲವಾದ ಗುಂಪನ್ನು ರಚಿಸುವತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಪದಕದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ತರಬೇತುದಾರರಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪೋಡಿಯಂ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತು. ಭಾರತವು 2030 ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, 2036 ರಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.