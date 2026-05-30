Unluckiest player IPL history: ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಾಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುವ ಈ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರ, ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಾಯಕನಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ದುರಾದೃಷ್ಟ ಅವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಶಾಪವನ್ನು ಮುರಿದು ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತನಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈಗೂಡದಿದ್ದರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರನ್ಗಳ ಪ್ರವಾಹದ ಸುರಿಸಿದರು ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ಕುವ ಅದೃಷ್ಟ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರನ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಪ್ರಯಾಣವು 2013 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ರಾಹುಲ್ ಸುಮಾರು 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕಿರು ಸ್ವರೂಪದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೂ, ತಂಡವಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಅದೃಷ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಾದರೂ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಭಾರಿ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಪರ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದರು, ಆದರೆ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಆ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಟಗಾರ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್.
ಈ ವರ್ಷದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ಗೆಲುವು ಮತ್ತು 7 ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿತು. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ ಮತ್ತು ನಿವ್ವಳ ರನ್ ದರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ರೇಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ರಾಹುಲ್ ಖಾತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಐಪಿಎಲ್ ಸೋಲು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಯಿತು. ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಾಹುಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ವಿಧಿ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ.
ತಂಡ ಬದಲಾದರೂ ಅದೃಷ್ಟವಿಲ್ಲ!
ರಾಹುಲ್ ತಮ್ಮ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಉನ್ನತ ತಂಡಗಳಿಗಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತಂಡಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಂತಿವೆ:
2013 ಮತ್ತು 2016 ರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ)
2014 ರಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH)
ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (ಪಿಬಿಕೆಎಸ್) - 2018 ರಿಂದ 2021 ರವರೆಗೆ ನಾಯಕ
ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (LSG) – 2022 – 2024 ರಲ್ಲಿ ನಾಯಕ
2025 - 2026 ರಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (DC)
ಚಿತ್ರಣ ಏನೆಂದರೆ, ರಾಹುಲ್ ಇದ್ದಿರಬಹುದಾದ ತಂಡಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಅವರು ಬಿಟ್ಟ ತಂಡಗಳು ನಂತರ ಕಪ್ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದವು. 2016 ರಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಾಗ ರಾಹುಲ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು. ಆರ್ಸಿಬಿ ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು, ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಅದೇ ಸೀಸನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅವರು ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಲಕ್ನೋ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೆಹಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಐಪಿಎಲ್ ಕಪ್ ಇನ್ನೂ ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.
