ಸಯ್ಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟಿ20 ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ನ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ, ಗುಜರಾತ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಉರ್ವಿಲ್
ಪಟೇಲ್ ಆರಂಭದ ದಿನವೇ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಕೇವಲ 31 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಉರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್ ಸಯ್ಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟಿ20 ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಪರಾಕ್ರಮ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಜಿಮ್ಖಾನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಉರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್, ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಅಣಿಯಾದರು. ಬಾಲ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಬಂದರೂ ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆ ದಾಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸರ್ವೀಸಸ್ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಮನ ಬಂದಂತೆ ಚಚ್ಚಿದ ಉರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್, ಕೇವಲ 31 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 11 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 8 ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದರು.
ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸರ್ವೀಸಸ್ ತಂಡ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 182 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡ ಚೇಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಘರ್ಜನೆ ಮಾಡಿತು. ಓಪನರ್ಸ್ ಆರ್ಯ ದೇಸಾಯಿ ಮತ್ತು ಊರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಘರ್ಜಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಈ ಇಬ್ಬರ ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ 174 ರನ್ಗಳ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದವು. ಉರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್ ಕೇವಲ 31 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 37 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಉರ್ವಿಲ್, 10 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 12 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 119 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಓಪನರ್ಗಳ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಇನ್ನು 45 ಬಾಲ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಲೇ ಗುಜರಾತ್ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು. ಕಳೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರೊಬ್ಬರ ಇಂಜುರಿಯಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದ ಉರ್ವಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಈಗ 2026ರಲ್ಲಿ ರಿಟೈನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
2024-25ರ ಸಯ್ಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟಿ20 ಟ್ರೋಫಿಯ ಟೂರ್ನಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಉರ್ವಿಲ್ 29 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಉರ್ವಿಲ್, ಈಗಲೂ ವೇಗದ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದವರ ಪೈಕಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯೇ ಮೇಘಾಲಯ ವಿರುದ್ಧ 28 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಉರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್, 31 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೂರು ರನ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಯ್ಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.
