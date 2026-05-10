ಚೆನ್ನೈ: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ಉರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್, ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುನಾಮಿ ಎಬ್ಬಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕವನ್ನೇ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ ಮಂಕಾಗಿದ್ದ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್, ಇಂದು ಲಕ್ನೋ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಕಸ ಗುಡಿಸಿದಂತೆ ದಂಡಿಸಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈನ ಚೆಪಾಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದರು. ಸತತ 7 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6, 6, 6, 6, 6, 4, 6 ರನ್ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಚೆಂಡನ್ನು ಅಟ್ಟಿದರು.ಈ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ ಏಳು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 40 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ ಅವರು, ಐಪಿಎಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕದ (13 ಎಸೆತಗಳು) ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು.
6️⃣6️⃣6️⃣6️⃣6️⃣4️⃣6️⃣❗🔥
Urvil Patel is unleashing absolute carnage at Chepauk! 💥🏏
— Star Sports (@StarSportsIndia) May 10, 2026
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 203 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪೇರಿಸಿತ್ತು. ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 28 ರನ್) ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರೂ, ನಂತರ ಬಂದ ಉರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್ ಅಸಲಿ ಆಟ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಿಂದಲೇ ಅಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಅವರು ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆಗೆ ತಣ್ಣೀರೆರಚಿದರು.
ಋತುವಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದೆ ಬೆಂಚ್ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಉರ್ವಿಲ್, ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ತಾವು ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರ ನಡುವೆಯೂ ಉರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್ ಇಂದು ಪಂದ್ಯದ ಹೀರೊ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.