/ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ GOAT ಯಾರು.. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ ಆ ಹೆಸರು?

US President Donald Trump says Pele is the GOAT: ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ (GOAT) ಯಾರು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅರ್ಜೇಂಟಿನಾ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ತಂಡದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಎಂದರೆ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಹೇಳಿರುವ ಹೆಸರೇ ಬೇರೆ ಆಟಗಾರನದ್ದು. ಆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಂತಕಥೆ ಯಾರು?.
2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಾಡಲು ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಮೆಗಾ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ಕೊಡಲು ರೊನಾಲ್ಡೊ ಭಾರೀ ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹೇಳಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.
ಟ್ರಂಪ್ 2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು, ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ರೊನಾಲ್ಡೊ ನಡುವೆ ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೀಲೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡುವುದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವತಃ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಪೀಲೆ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಯುವಕನಾಗಿದ್ದೆ. ಅವರು ಪೀಲೆ ಎಂಬ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತಂದರು. ಅವರು ಕಾಸ್ಮೋಸ್ ಎಂಬ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ವಾರ್ನರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ನ ಮಾಜಿ ಸಿಇಒ ಸ್ಟೀವ್ ರಾಸ್ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದರು. ಮೆಟ್ಲೈಫ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಇದು ಪೀಲೆ ಆಡಿದ ಅದೇ ಮೆಡೋಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನದು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪೀಲೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಎಂದರೆ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ನಾನು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದೆ. ಪೀಲೆ ಆಟವನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಬೇಸ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಬ್ ರುತ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುವಂತಿದೆ. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ಪೀಲೆ ಇದುವರೆಗಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.