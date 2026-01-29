English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ನಿಂದ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್‌..‌ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದ ICC!

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್‌ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್‌ ಎನ್ನುವುದು ಗಂಭೀರವಾದ ಆರೋಪ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರರು ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 29, 2026, 01:39 PM IST
  • ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬನ ವಿರುದ್ಧ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್‌ ಆರೋಪ
  • ಒಟ್ಟು 5 ಆರೋಪಗಳು ಬ್ಯಾಟರ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿ ಬಂದಿವೆ
  • ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಅಮಾನತು

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ನಿಂದ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್‌..‌ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದ ICC!

ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಫೆಬ್ರುವರಿ 7 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮಹತ್ವದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮುನ್ನ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬನ ವಿರುದ್ಧ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್‌ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. 

ಮ್ಯಾಚ್‌ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್‌ ಆರೋಪ ಹಿನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಮೆರಿಕ ತಂಡದ ಆರನ್‌ ಜೋನ್ಸ್‌ ಅವರನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದೆ. 2023-24ರಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಬಡೋಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ BIM10 ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರನ್‌ ಜೋನ್ಸ್‌ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದವು. BIM10 ಟೂರ್ನ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.  

2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ತಂಡವನ್ನು ಸೂಪರ್-‌ 8 ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಆರನ್‌ ಜೋನ್ಸ್‌ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಆರೋಪಗಳಿವೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಐಸಿಸಿಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಹಕರಿಸದ ಆರೋಪವು ಅವರ ಮೇಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಸಾಲು ಸಾಲು ವೈಫಲ್ಯ.. ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ವೇಸ್ಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರೋ ಬ್ಯಾಟರ್!

ಈ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮುಂದುವರೆಯುವವರೆಗೆ ಆರನ್‌ ಜೋನ್ಸ್‌ ಅವರನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಲೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಐಸಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎರಡು ಆರೋಪಗಳು ಇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರನ್‌ ಜೋನ್ಸ್‌ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಡೆಯುವ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದ ಆರನ್‌ ಜೋನ್ಸ್‌ ಭಾಗಿಯಾಗಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ICC T20I Ranking ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಭಾರೀ ಜಿಗಿತ.. ಅಗ್ರ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಯಂಗ್‌ ಓಪನರ್‌ ಯಾರು? ‌

Aaron JonesICC suspends Aaron joneBIM10 leagueBarbadosAaron jones match fixing

