USA Chris Richards: ಅಮೆರಿಕದ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಕ್ರಿಸ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ (Chris Richards) ಅವರು 83 ಪಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 83 ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಾಗ್ವೆ (Paraguay) ವಿರುದ್ಧದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಅವರು, 83 ಪಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 83 ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 1966 ರಿಂದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರ ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಪೈಕಿ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಸ್ಗಳು ಆಗಿವೆ.
ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನ ಸೋಫಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಾಗ್ವೆ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯಿತು. ಇದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ರಿಸ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಅವರು ಈ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕವೂ ಪರಾಗ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ 4-1 ಅಂತರದಿಂ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿತು. ಪಂದ್ಯದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸೆಂಟರ್-ಬ್ಯಾಕ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೊಸೆಶನ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ರಿಸ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಆಟದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಯುಎಸ್ಎಯ ಬಿಲ್ಡ್-ಅಪ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.
ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಮೌರಿಸಿಯೊ ಪೊಚೆಟ್ಟಿನೊ (Mauricio Pochettino) ಅವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪುಲಿಸಿಕ್ (Christian Pulisic) ಅವರು ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪರಾಗ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ 27 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರ ತನ್ನ ಕಾಲಿನ ಇಂಜುರಿಗೆ ಒಳಗಾದನು. ನಂತರ ತಂಡವು ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರಲು ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆಟ ಆಡುವಾಗಲೇ ಪುಲಿಸಿಕ್ ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯವಾದ ಪರಿಣಾಮ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಲು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಅರ್ಧಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋಚ್ ಪೊಚೆಟ್ಟಿನೊ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪುಲಿಸಿಕ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಫೋಲಾರಿನ್ ಬಾಲೊಗುನ್ 2 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. 7ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪುಲಿಸಿಕ್ ವೆಸ್ಟನ್ ಮೆಕೆನ್ನಿ ನೀಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಪಾಸ್ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ವಿಭಜಿಸಿದಾಗ, ಡಾಮಿಯನ್ ಬೊಬಡಿಲ್ಲಾ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದು ಯುಎಸ್ಎ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ನಂತರ 31ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಲೋಗುನ್ ಪುಲಿಸಿಕ್ ನೀಡಿದ ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.