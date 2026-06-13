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ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕ ಜಯಭೇರಿ.. ಶೇ.100 ರಷ್ಟು ಪಾಸ್‌, ಕ್ರಿಸ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ!

ಪರಾಗ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ 27 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರ ತನ್ನ ಕಾಲಿನ ಇಂಜುರಿಗೆ ಒಳಗಾದನು. ನಂತರ ತಂಡವು ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರಲು ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Jun 13, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 12:35 PM IST
ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕ ಜಯಭೇರಿ.. ಶೇ.100 ರಷ್ಟು ಪಾಸ್‌, ಕ್ರಿಸ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕ ಜಯಭೇರಿ.. ಶೇ.100 ರಷ್ಟು ಪಾಸ್‌, ಕ್ರಿಸ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ!
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