What Does i in iPhone Mean: 1998 ರಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಐಮ್ಯಾಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಉತ್ಪನ್ನದ ಪರಿಚಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಆಪಲ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಿಇಒ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ i ಅಕ್ಷರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಜನರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸಲು ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಪಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಐಮ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿರುವ i ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪದವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
i ಎಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುವುದು ಇದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಐ ಅಕ್ಷರವು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಅವು ಆಪಲ್ ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಆಪಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕೇವಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. i ಎಂಬುದರ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ Idividual. ಇದರರ್ಥ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಪಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಐಫೋನ್ ಮತ್ತು ಐಪ್ಯಾಡ್ನಂತಹ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ನೀಡಿದ ಇನ್ನೆರಡು ಅರ್ಥಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆ. ಮಾಹಿತಿ ಎಂದರೆ.. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀಡುವುದು. ಸುದ್ದಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸೂಚನೆ ಎಂದರೆ. ಆಪಲ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
i ಪದದ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅರ್ಥ Inspire. ಇದರರ್ಥ ಫನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವವರು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು. ಆಪಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕೇವಲ ಸಂವಹನ ಅಥವಾ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವುದು, ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಲಯ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೃಜನಶೀಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ i ಅಕ್ಷರವು ಕ್ರಮೇಣ ಆಪಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಾಗಿದೆ. ಐಫೋನ್, ಐಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಐಮ್ಯಾಕ್ನಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ i ಅಕ್ಷರವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಅಕ್ಷರವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಪಲ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.