ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಈಗಾಗಲೇ ಅಮೆರಿಕ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹಾಗೂ ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.     

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 11, 2026, 05:05 PM IST
  • ಅಮೆರಿಕ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
  • ಈ ಸಂಬಂಧ ಉಸ್ಮಾನ್ ತಾರಿಕ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ
  • ಉಸ್ಮಾನ್‌ ತಾರಿಕ್‌ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ

T20 World Cup; ಭಾರೀ ವಿಚಿತ್ರ ಬೌಲಿಂಗ್‌, ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳಿಂದ ವಿರೋಧ.. ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ‌ ಆಟಗಾರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ವಿಲನ್‌!

T20 World Cup Usman Tariq bowling: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಿಸ್ಟ್ರೀ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಉಸ್ಮಾನ್‌ ತಾರಿಕ್‌ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಕುರಿತು ಸದ್ಯ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಉಸ್ಮಾನ್‌ ತಾರಿಕ್‌ ಸ್ಪಿನ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ವಿಶಿಷ್ವವಾಗಿದ್ದು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ವರ್ತನೆ ನೋಡಿ ಬಾಲ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ 2 ಸೆಕೆಂಡು ನಿಂತು ಬಾಲ್‌ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಸಂಬಂಧ ಉಸ್ಮಾನ್ ತಾರಿಕ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿ ಬಗ್ಗೆ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆಯಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ.   

ಉಸ್ಮಾನ್‌ ತಾರಿಕ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಅಮೆರಿಕ, ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಇದು ಏನಿದು ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಎಂದು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆಗೂ ಉಸ್ಮಾನ್‌ ತಾರಿಕ್‌ ಬಿರುಸಿನ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮೂಲಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು ಕೂಡ ಉಸ್ಮಾನ್‌ ತಾರಿಕ್‌ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತುಸು ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸಬೇಕಿದೆ.  

ಏಕೆಂದರೆ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಸ್ಮಾನ್‌ ತಾರಿಕ್‌ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಅಮೆರಿಕ ವಿರುದ್ಧವೂ ಉಸ್ಮಾನ್‌ ತಾರಿಕ್‌ ಪ್ರಮುಖ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು. 4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಸ್ಮಾನ್‌ ತಾರಿಕ್‌ ಕೇವಲ 27 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಶಿಶುವಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ಕ್ರೂರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ.. T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಸೋಲು, ಏರಡು ಗೆಲುವು ಕಂಡ ಈ ಟೀಮ್‌ಗಳು!

ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಇದೇ ಕೊಲಂಬೊ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಉಸ್ಮಾನ್ ತಾರಿಕ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದುಃಸ್ವಪ್ನವಾಗಿ ಕಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಕ್ಯಾಮರೂನ್‌ ಗ್ರೀನ್‌ ಕೂಡ ಇವರ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ವಿಡಿಯೋವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್‌ ಮಾಡಿಯೂ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup 2ನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಿಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್‌.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಓಪನರ್‌ ಔಟ್‌!

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Usman Tariq bowlingcameron green usman tariqUsman TariqUsman Tariq bowling actionPakistani mystery spinner

