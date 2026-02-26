English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಕೇವಲ 48 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 118 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ ವೈಭವ್-ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಜೋಡಿ ..!

ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಟಿ20 ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.ಆದರೆ ಇದು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ ಆಗಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 26, 2026, 08:40 PM IST
  • ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ತಂಡವು 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 219 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು
  • ಯಶ್ ಧುಲ್ ಮತ್ತು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು
  • ಇದೆ ವೇಳೆ ಧುಲ್ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು

ನವದೆಹಲಿ: ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ರಸದೌತಣವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.ಹೌದು,ಈಗ ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಟಿ20 ಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಕೇವಲ 48 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 118 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಬ್ಲೂ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿದರು.

ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಟಿ20 ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.ಆದರೆ ಇದು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ ಆಗಿದೆ.

ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಡಿ ವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಬ್ಲೂ ತಂಡವು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನೌಕಾಪಡೆ ತಂಡವು 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 219 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, 220 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಬ್ಲೂ, ಯಶ್ ಧುಲ್ ಮತ್ತು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು.ಇದೆ ವೇಳೆ ಸ್ಪೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 63 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಈ ಭರ್ಜರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 7 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 189.66 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ 55 ಔಟಾಗದೆ ಅಜೇಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು.ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು.ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಎರಡನೇ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಬ್ಲೂ ತಂಡವನ್ನು 19.1 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 225 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿದರು.

ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು, ಮತ್ತು ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಬ್ಲೂ ಪರ 48 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 118 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಇದರಲ್ಲಿ 7 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 14 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸೇರಿವೆ.

