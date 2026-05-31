Vaibhav Sooryavanshi arrives at Ahmedabad: ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ರಣತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಣೆದಿದ್ದು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಲು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿವೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ನಡೆದ ದೊಡ್ಡ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ 4 ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೇಆಫ್ವರೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿವೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಯಿತು. ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ತಾನ್ ಪರವಾಗಿ ಅಮೋಘವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಜರಾತ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್ ನೋಡಲು ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಓಪನರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಎಂದು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್- 2 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ತಾನ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದೆ.
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 12 ಬಿಗ್ ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಮೇತ 97 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ರಾಜಸ್ತಾನ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್- 2 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್- 2 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ತಾನ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹಕವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು 96 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಶತಕದ ಆಟದಿಂದ ರಾಜಸ್ತಾನ್ ತಂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೈಚೆಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರ ನಡೆಯಿತು.
ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ 15 ವರ್ಷದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ 30 ಸಂಭಾವ್ಯ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರಿಗೂ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನ ಒಂದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲು ಈ ದಾಖಲೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ದೈತ್ಯ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಇನ್ನು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಒಂದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 72 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇನ್ಮುಂದೆನೂ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಏಕೆಂದರೆ ತಂಡದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದಲೇ ಬಂದಿವೆ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ.
15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಳಿ ಐಪಿಎಲ್ನ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದರು. 16 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಒಟ್ಟು 776 ರನ್ನುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 48.51 ಸರಾಸರಿ ಇದ್ದು 237.31 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 63 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 72 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಒಂದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.