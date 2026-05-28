vaibhav sooryavanshi: ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸಮನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕಿಕ್ರೆಟ್ ಲೋಕದ ದಂತಕಥೆ ಕ್ರಿಸ್ಗೆಲ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
vaibhav sooryavanshi: ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ದಂತಕಥೆಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಪಯಣ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರಂತಹ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಆಟಗಾರನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿರುವ ಈ ಅದ್ಭುತ ಮಗು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳ ರಾಜ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಅಸಾಧ್ಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳ ಸುನಾಮಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಗೇಲ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ದಂತಕಥೆ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಗೇಲ್ 2012 ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 59 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾರೂ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 60 ನೇ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಹುಡುಗ ಗೇಲ್ ಅವರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು.
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ಅವರು ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಮೈದಾನದಾದ್ಯಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ ವೈಭವ್, ಶಕೀಬ್ ಹುಸೇನ್ ಎಸೆದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ಸೈಡ್-ಔಟ್ ಶಾಟ್ ಮೂಲಕ ಕವರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬೃಹತ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 60 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದರು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಆಟಗಾರರು ಐಪಿಎಲ್ನಂತಹ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೈಭವ್ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, 600 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಮುರಿದರು. ದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರರು ಸಹ ಅವರ ಶಾಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಿಹಾರ ಹುಡುಗ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದಾಗ ಇಡೀ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಳುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ