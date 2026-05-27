Vaibhav Sooryavanshi breaks Chris Gayle record: ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ (Eliminator) ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಮಿಂಚಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ಹಾಗೇ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಬಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಎಂದಿನಂತೆ ತಮ್ಮ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ಗೆ ಪಡೆಗೆ ಭಯವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲ ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಮುಗಿಯುವುದರ ಒಳಗೆ 8 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು.
ನ್ಯೂ ಚಂಡೀಗಢದ ಮುಲ್ಲನ್ಪುರ್ ನಗರದ ಮಹಾರಾಜ ಯಾದವೀಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ರಾಜಸ್ತಾನ್ ತಂಡ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಓಪನರ್ಗಳಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಂತೂ ಬಂದ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಬಂದಾಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಕೇವಲ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ತನಗಿಂತ ಹಿರಿಯ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಇದ್ದವು ಎಂದರೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀವೇ ಊಹೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗಂತೂ ಯಾವಾಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಡಬಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಒಂದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಹಾಗೂ ಐಪಿಎಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ದೈತ್ಯ ಆಟಗಾರ ಹಾಗೂ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಮಾಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರು ಪಂದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 59 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರು 2012ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 59 ಸಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 61ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಉಡೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೂ ಬೆವರಿಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಲೇ ವೇಗವಾಗಿ ಅಂದರೇ ಕೇವಲ 16 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಶೈನ್ ಆದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 29 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು 5 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 12 ಬಿಗ್ ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಮೇತ 97 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಕೇವಲ ಮೂರು ರನ್ಗಳಿಂದ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಲು ಹೋಗಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆದರು. ಇದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಶೆ ಆಯಿತು.
ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು
61- ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (2026)
59- ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ (2012)
52- ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ (2019)
51- ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ (2013)