Vaibhav Sooryavanshi claims multiple IPL awards: ಈ ವರ್ಷದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದರು. ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಪ್ಲೇಆಫ್ ಹಂತದವರೆಗೆ ಬಂದ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್- 2 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಬರ ಕೂಡ ತಣ್ಣಗಾಯಿತು. ಆದರೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಂಡರು.
ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 5 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಒಲಿದು ಬಂದಿವೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ 16 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 776 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಸನ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಸನ್, ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಸನ್, ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮತ್ತು ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 4.5 ಮಿಲಿಯನ್ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ದೊರೆತಿದೆ. ಅವರ ವೇಗದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳು ಉಡೀಶ್ ಆಗಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಕಾರನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಖುಷಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅವರ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 16 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 16 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ 776 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸರಾಸರಿ 48.50 ಇದ್ದು 237.31 ರನ್ರೇಟ್ ಇದೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು ಐದು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರ ಎಂದು Tata Curvv EV (Tata Sierra) ಕಾರನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದೆ. ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇದುವರೆಗೆ 23 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 1,028 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ಅರ್ಧಶತಕಗಳಿವೆ. ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ 103 ಆಗಿದೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಡೆಬ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯೂ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು 1.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಪ್ರಬಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ಯುವ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಇಡೀ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವೇ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿತು. ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.