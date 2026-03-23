ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಷಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ RCB ಸ್ಟಾರ್..‌ ರಾತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು..

Vaibhav Sooryavanshi eat ice cream: 2026ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL)ನ 19ನೇ ಸೀಸನ್ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಲು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ನ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಲನೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. 14 ವರ್ಷದ ಈ ಹುಡುಗ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕುರಿತು ಆರ್ಸಿಬಿ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಕೇಟ್ ಕೀಪರ್ ಅದೊಂದು ವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರ AB de Villiers 360 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಕೇಟ್ ಕೀಪರ್ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡಿದರೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವ ಅಮೋಘವಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರ. ಅಂಡರ್- 19ನಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಅಂಡರ್- 19 ವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯೌಂಶಿ ಅವರು ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು ಅದರಂತೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲೂ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಅವರು ಯೋಚಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬೌಲರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಏನು ವರ್ತನೆ ಮಾಡದೇ, ಮೃದುವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರು. ಅವರ ವರ್ತನೆ ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮೊದಲು ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಮೈದಾನದ ಹೊಗಿದ್ದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರೂ ರಾತ್ರಿಯಾದರೆ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನುವುದು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅವರ ಬಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಇನ್ನು ಇದೆ ಎಂದು ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಇಬ್ಬರು ಈ ತಮಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಗುತ್ತಲೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ನೀವು ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೀರಿ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ವೈಭವ್ ಈಗ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿತೇಶ್ ನಗುವಿನ ಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸಿದರು. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿ ನಗಾಡಿದ್ದಾರೆ.
