Vaibhav Sooryavanshi Endorsement Fee: ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಹೊಸ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ. ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಐಪಿಎಲ್ 20ರ ಸೀಸನ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಎಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂದರೂ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 1.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ ಸಂಬಳ ಬದಲಾಗಲು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕು. ಸದ್ಯ 15 ವರ್ಷದ ಈ ಬಾಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು (Brand Endorsement Fees) ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಪೋಷಕರೇ ಈ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಬುಲ್ನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿನ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಹಲವಾರು ಇತರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ.
2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ ಜಾಹೀರಾತು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಜಾಹೀರಾತು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ 1.5 ರಿಂದ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಜಾಹೀರಾತು ಒಪ್ಪಂದಗಳಾದ ಕಾಂಪ್ಲಾನ್, ರೆಡ್ ಬುಲ್ ಜೊತೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು 1.5 ರಿಂದ 2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್ ಈ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅನೇಕ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಅವರಂತೇ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಜ್ವಲವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರನ್ನು ಯಾರು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಎರಡು ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅತಿ ಬೇಗನೇ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಖ್ಯಾತಿ, ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದರು. ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ದಶಕಗಳ ಆಟಗಾರರು ಕಷ್ಟು ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈಗೀಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬ್ಲೂ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲೂ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮಿಂಚಲಿದ್ದಾರೆ.