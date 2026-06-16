Vaibhav Sooryavanshi Fight: ಜೂನ್ 15 ರಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ದಂಬುಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ತಂಡವು ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆಟಗಾರ ವಿಶೆನ್ ಹಲಂಬಗೆ (Vishen Halambage) ನಡುವೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಇದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಪ್ರಮಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ (SLC)) ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವಿಶೇನ್ ಹಲಂಬಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಲು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ನಂತರ ವೈಭವ್ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ ಅದು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ವಿಶೇನ್ ಹಲಂಬಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ನಿರೋಷನ್ ಡಿಕ್ವೆಲ್ಲಾ (Niroshan Dickwella) ಅವರಿಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇನ್ ಹಲಂಬಗೆ ಮತ್ತು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ತಂಡದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಡಿಕ್ವೆಲ್ಲಾ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಭಿನ್ನ ಅಶಿಸ್ತಿಗಾಗಿ ಡಿಕ್ವೆಲ್ಲಾಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ನಿಖರವಾದ ನಿಯಮ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂಪೈರ್ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಂದ್ಯದ ರೆಫರಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಜೈಪ್ರಕಾಶ್ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಭಾರತ ಎ ತಂಡದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಎ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಡು ಇಲ್ಲ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಗೆದ್ದರೆ, ಭಾರತ ಎ ತಂಡ ಫೈನಲ್ನಿಂದ ಹೊರಬೀಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೋರಾಟವು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಎ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತ ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತವರಿಗೆ ಮರಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಭಾರತ ಎ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು.
ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೆಲವೇ ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಫಾರ್ಮ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಳಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ನೂರು ರನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.