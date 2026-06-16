Vaibhav Sooryavanshi Fight: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಭಾರತ ಎ ತಂಡದ ಪರ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದಕ್ಕೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ನಡೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತಿತು. ನಂತರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆಟಗಾರನನ್ನು ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಇತರ ಆಟಗಾರರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ವಿವಾದವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಗಲಾಟೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತ ಎ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧದ ರೋಮಾಂಚಕ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಟಗಾರರು ಜೋರಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನೋಡಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತುಂಬಾ ಕೋಪಗೊಂಡು ಆಟಗಾರನನ್ನು ತಳ್ಳಿದರು. ಆದರೆ ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆಟಗಾರನನ್ನು ತಳ್ಳಾಡುವುದು ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧ ಆಗುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ದಂಡ ಮತ್ತು ನಿಷೇಧ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಹಂತದ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಐಸಿಸಿ ನೀಡಬಹುದು. ಅದ್ಯ ಆ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಆಟಗಾರನ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ನಿಷೇಧ ಕೂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಟಗಾರನನ್ನು ತಳ್ಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಟಗಾರನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು, ಗಾಯಗೊಳಿಸುವ ಲೆವೆಲ್ 3 ಅಥವಾ 4 ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹು-ಪಂದ್ಯ ಅಥವಾ ಋತುವಿನ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿಲ್ಲ, ನಾಯಕ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಕೂಡ ಅಂಪೈರ್ ಜೊತೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅಂಪೈರ್ ಜೊತೆ ಜಗಳವಾಡಿದರು. ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಂಪೈರ್ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಆಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅರ್ಷದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಅಂಪೈರ್ ನೋಬಾಲ್ ಆಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನೋಬಾಲ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತೆ ಅಂಪೈರ್ ಜೊತೆ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವರ್ತನೆಯಿಂದಾಗಿ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಎ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತ ನಂತರ ಭಾರತ ಎ ತಂಡವು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧವೂ ಸೋತಿದೆ. ಭಾರತ ಎ ತಂಡವು 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2 ರಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ. ಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಬಯಸಿದರೆ ಭಾರತ ಎ ತಂಡವು ಈಗ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಈ ಪಂದ್ಯ ಜೂನ್ 17 ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.