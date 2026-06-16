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ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಮ.. ಶಿಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ICC ರೂಲ್ಸ್‌ಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ?

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎ ಸೂಪರ್ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋತಿತು. ನಂತರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆಟಗಾರನನ್ನು ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ

Written ByBhimappa
Published: Jun 16, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 05:41 PM IST
ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಮ.. ಶಿಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ICC ರೂಲ್ಸ್‌ಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಮ.. ಶಿಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ICC ರೂಲ್ಸ್‌ಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ?
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