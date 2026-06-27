Vaibhav Sooryavanshi hit 10 sixes: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ವೈಭವ್ ತೋರಿಸಿರುವ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಅವರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಸನ್ಷೆಷನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದಲೇ ಬೇಬಿ ಬಾಸ್ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದರು. 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು 776 ರನ್ ಬಾರಿಸೋ ಮೂಲಕ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿನ್ ಆದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 72 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸೋ ಮೂಲಕ ಗೇಲ್ ಅವರ 59 ಐಪಿಎಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಗಳ ದಾಖಲೆನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದೀಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕಮ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆರ್ಆರ್ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ ಅವರು, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಜೈಪುರದ ಸವಾಯಿ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೇ 19 ರಂದು ನಡೆದ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (LSG) ತಂಡ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬೃಹತ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಆರ್ಆರ್ಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಗೆಲುವು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಆಟಗಾರರೆಲ್ಲ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಲಕ್ನೋ ತಂಡ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 220 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಗೆಲುವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವು ಎಂದು ಆರ್ಆರ್ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವೇಳೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣು ಮಿಟಿಕಿಸಿ, ಕೋಚ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ (Coach, don't worry). ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಡೊನೊವನ್ ಫೆರೀರಾ ಮತ್ತು ಲುವಾನ್-ಡ್ರೆ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್ಗೆ ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈಗ 13 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫೆಡೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ. ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಲು ಹೊಡೆದು ಬರುತ್ತೇನೆ. ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡಿ ಎಂದು ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದನು ಎಂದು ಕೋಚ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಐದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನಲ್ಲ ಅಂತ ಡೊನೊವನ್ ಫೆರೀರಾ ಮತ್ತು ಲುವಾನ್-ಡ್ರೆ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್ ಇಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆವತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರು. ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ಸಿಕ್ಸರ್, 7 ಬೌಂಡರಿ ಸಮೇತ ಕೇವಲ 38 ಬಾಲ್ಗೆ 93 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು. ಇದೇ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಅವರ ಕಾನ್ಫೆಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಶಕ್ತಿಯೇ ಬೇರೆ. ಎಂದು ಆರ್ಆರ್ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇ 19 ರಂದು ಜೈಪುರದ ಸವಾಯಿ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಪಂದ್ಯದ ಮಿಡ್-ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ವಿರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ ತಂಡ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ 5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 220 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿತ್ತು. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ 225 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆರ್ಆರ್ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು.