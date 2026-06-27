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IPLನಲ್ಲಿ 10 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.. ಅವನ ಶಕ್ತಿಯೇ ಬೇರೆ ಎಂದ ಕೋಚ್‌!

ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಆರ್‌ಆರ್‌ಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಗೆಲುವು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಆಟಗಾರರೆಲ್ಲ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಲಕ್ನೋ ತಂಡ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 220 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ನೀಡಿತ್ತು.

Written ByBhimappa
Published: Jun 27, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 03:22 PM IST
IPLನಲ್ಲಿ 10 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.. ಅವನ ಶಕ್ತಿಯೇ ಬೇರೆ ಎಂದ ಕೋಚ್‌!
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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