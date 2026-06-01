vaibhav sooryavanshi: ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಈ ಸೀಸನ್ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಅದ್ಭುತ ರತ್ನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಅಪಾರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಎದುರಿಸಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮನಗೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ (RR) ತಂಡದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಒಟ್ಟು 5 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಒಟ್ಟು ರೂ. 45 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 55 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ.
ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ (Orange Cap): ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ರೂ. 10 ಲಕ್ಷ.
ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯಬಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ (MVP): ರೂ. 15 ಲಕ್ಷ.
ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಸನ್ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಸನ್
ಸಿಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಸನ್ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ (Sponsors) ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾರು ಹಾಗೂ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ (Sponsors) ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾರು ಹಾಗೂ ಇತರ ನಗದು ಬಹುಮಾನಗಳು ಕೂಡ ಲಭಿಸಿವೆ.
ಇಡೀ ಜಗತ್ತನೆ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಸಿದ ಚೇಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಅನುಭವಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಚುಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದರು. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ನ ಪ್ರಯಾಣವು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ -2 ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡರೂ, ವೈಭವ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ರನ್ಗಳ ಸುನಾಮಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿತು. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಭೀತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯಿಂದ, ಅವರು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರಾದರು.
ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇತಿಹಾಸ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಅವರು 16 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 776 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸರಾಸರಿ 48.50 ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 237.30 ಆಗಿತ್ತು. ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡದ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಈ ಹುಡುಗ ಗಮನಾರ್ಹ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೇವಲ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 12 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು 5 ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 97 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಇದು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
2008 ರಲ್ಲಿ ಶಾನ್ ಮಾರ್ಷ್ ಅವರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಅವರಂತಹ ಅನೇಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 2016 ರಲ್ಲಿ 973 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ, ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಮೂರು ಬಾರಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಈ ದಂತಕಥೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಭ ಸೂಚನೆಸಿಕ್ಕಂತೆ ಆಗಿದೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಈ ಸೀಸನ್ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಅದ್ಭುತ ರತ್ನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಅಪಾರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಎದುರಿಸಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದು, we love you BABY Boss ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.